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13:14 (мск), источник: Югополис

Фанаты ФК «Краснодар» объявили об отмене бойкота своей команды

Болельщики сообщили о прекращении конфликта с клубом и о желании вернуться в фанатский сектор.

О скандальной ситуации ранее сообщал «Югополис».

Поводом для акции протеста со стороны фанатов краснодарского футбольного клуба стал конфликт со стюардами и сотрудниками ЧОПа во время матча на стадионе ФК «Краснодар» с «Амкаром».

13 августа во время футбольного матча между «Краснодаром» и «Амкаром» произошла потасовка между болельщиками и стюардами. Как сообщил один из очевидцев матча, в фан-секторе возник конфликт между активными фанатами и обычными болельщиками — последним огромный флаг ультрас мешал смотреть футбол. В столкновение вмешались местные стюарды, которые попытались изъять флаг, началась потасовка, которая длилась минут 10. В итоге нескольких фанатов вывели насильно, остальные сами покинули трибуну в знак протеста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже конфликт получил дальнейшее продолжение. Как сообщили «Югополису» в пресс-группе УМВД России по Краснодару, пятеро болельщиков после матча были доставлены в отдел полиции поселка Калинино. Их обвинили в нарушении правил поведения зрителей при проведении спортивных соревнований и оштрафовали.

Спустя несколько дней болельщики решили встретиться с руководством клуба. Такая встреча планировалась, но не состоялась, так как фанатов не устроил уровень сотрудника, который должен был выступать от имени клуба.

Свое возмущение фанаты высказали руководству клуба, распространив сообщение в сообществе в «ВКонтакте». Они заявили о бойкоте фан-сектора до тех пор, пока руководство клуба публично не извинится перед ними и не накажет виновных.

Однако руководители клуба в резкой форме отвергли эти ультиматумы. Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг предложил «бунтовщикам» не возвращаться на стадион.

Спустя 2 месяца после начала бойкота болельщики «Краснодара» решили скорректировать свою позицию. Группировка фанатов «Южная гвардия» в своей группе «ВКонтакте» сообщила, что «сделала соответствующие выводы».

«Дальнейшее бойкотирование не приведёт ни к чему хорошему. Такая ситуация будет только вредить нам, команде и всем тем, кто желает видеть на стадионе настоящую футбольную атмосферу. Нынешние результаты, показываемые командой, являются веской причиной, чтобы вернуться на сектор. Для нас ФК “Краснодар” — это команда, на которую мы потратили немало сил и времени, которой мы отдали часть своей жизни. Помимо всего, эта команда представляет наш город, является лицом края, и мы готовы оказывать поддержку при любых результатах. И уж тем более мы не собираемся отворачиваться от команды в трудный час», сообщили болельщики.

Реакции руководства футбольного клуба на это заявление пока не последовало.

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