РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минировании
МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Разрастание террористической угрозы в мире заставило Российскую футбольную
МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Разрастание террористической угрозы в мире заставило Российскую футбольную
С 11 сентября в российских городах идет волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий. На вопрос, стали ли в этой связи тщательнее проверяться футбольные арены, Мейтин ответил: «Да, конечно. Мы давно понимали возможность таких угроз. Террористические акты и попытки их совершения, происходящие в мире, заставили нас существенно усилить работу по обеспечению безопасности на футбольных стадионах».
По словам Мейтина, клубы лиги, стадионы и государственные органы проводят определенные профилактические меры. «Они перечислены в ряде нормативных документов, предусматривающих обязательные организационные,
Мейтин отметил, что стюарды, работающие на матчах, проходят специальную подготовку. «В обязательном порядке проводятся специальная подготовка и предматчевые инструктажи по антитеррористической защищенности. За последние годы значительно вырос профессиональный уровень
Решение о возможной эвакуации болельщиков со стадиона в случае поступления анонимного звонка о минировании должен принимать клуб — организатор матча, сообщил Мейтин. «Это определено в “Правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований”, утвержденных Постановлением правительства в апреле 2014 года», — пояснил директор по безопасности РФПЛ.
В футбольном сезоне-2017/18 был зафиксирован один звонок о минировании, который оказался ложным. «В августе этого года, в день матча пятого тура чемпионата России “Спартак” — “Арсенал” поступил звонок о минировании стадиона “Открытие-Арена”. Телефонный хулиган был оперативно задержан. Матч прошел в установленное время», — рассказал Мейтин.