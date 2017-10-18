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11:52 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минировании

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Разрастание террористической угрозы в мире заставило Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) усилить работу по обеспечению безопасности на стадионах. Об этом ТАСС рассказал директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

С 11 сентября в российских городах идет волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий. На вопрос, стали ли в этой связи тщательнее проверяться футбольные арены, Мейтин ответил: «Да, конечно. Мы давно понимали возможность таких угроз. Террористические акты и попытки их совершения, происходящие в мире, заставили нас существенно усилить работу по обеспечению безопасности на футбольных стадионах».

По словам Мейтина, клубы лиги, стадионы и государственные органы проводят определенные профилактические меры. «Они перечислены в ряде нормативных документов, предусматривающих обязательные организационные, инженерно-технические и правовые меры. Эти меры реализуются клубами, стадионами и государственными органами, отвечающими за обеспечение безопасности, их перечисление займет не одну страницу. Их исполнение гарантирует защищенность футбольных арен и находящихся там зрителей до, во время и после матчей», — сказал собеседник ТАСС.

Мейтин отметил, что стюарды, работающие на матчах, проходят специальную подготовку. «В обязательном порядке проводятся специальная подготовка и предматчевые инструктажи по антитеррористической защищенности. За последние годы значительно вырос профессиональный уровень контролеров-распорядителей, все они имеют соответствующие сертификаты. РФС, РФПЛ и другие профессиональные лиги уделяют большое внимание этой работе», — сказал он.

Решение о возможной эвакуации болельщиков со стадиона в случае поступления анонимного звонка о минировании должен принимать клуб — организатор матча, сообщил Мейтин. «Это определено в “Правилах обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований”, утвержденных Постановлением правительства в апреле 2014 года», — пояснил директор по безопасности РФПЛ.

В футбольном сезоне-2017/18 был зафиксирован один звонок о минировании, который оказался ложным. «В августе этого года, в день матча пятого тура чемпионата России “Спартак” — “Арсенал” поступил звонок о минировании стадиона “Открытие-Арена”. Телефонный хулиган был оперативно задержан. Матч прошел в установленное время», — рассказал Мейтин.

 РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после участившихся в России звонков о минировании
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