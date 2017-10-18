Хабаровский СКА попробует впервые обыграть Уфу

21 октября в 18.30 футболисты «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина будут принимать ФК «Уфа». Игра станет первым противостоянием клубов в Премьер-лиге. Между тем, за всю историю встреч соперников дальневосточники ещё ни разу не побеждали команду из столицы Башкортостана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Впервые команды Хабаровска и Уфы встретились в 1966 году в первенстве СССР среди клубов второй подгруппы класса «А». На своём поле армейцы сыграли со «Строителем» (так тогда назывался клуб в Уфе) вничью — 0:0, в гостях проиграли — 0:1.



Спустя год хабаровчанам не повезло ещё больше: «Строитель» выиграл оба матча — 1:0 и 5:2.



Противостояние соперников продолжилось в 1976 году. Тогда оба матча завершились вничью — 1:1.



Вновь встретились команды уже в наши дни, когда в Башкортостане появился амбициозный клуб «Уфа».



В сезонах-2012/13 и 2013/14 коллективы сыграли четыре поединка в рамках первенства ФНЛ. Три матча завершились вничью и однажды победила «Уфа» — 2:0.



Последний раз в Хабаровске команды встречались 9 апреля 2014 года. Тот поединок закончился миром — 2:2. Мячи у армейцев провели Андрей Киреев и Владислав Никифоров.



Из того состава в СКА сейчас в строю только Георгий Наваловский и Владислав Никифоров.



За последние годы судьба СКА и «Уфа» дважды сводила в 1/8 финала Кубка России. Оба матча проходили в столице Башкортостана и завершили победами хозяев — 2:0 и 1:0.



Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на предпоследнем, 15 месте в РФПЛ, имея в активе 11 очков, уфимцы занимают 7-е место (17 очков).