Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Меня не сломать": Гимнастка Гуцу обвинила Щербо в изнасиловании
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Стало известно о количестве пострадавших на митинге в Киеве
Олег Газманов попал в ДТП
Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Атлетико
Футбол. Еврокубки
21:45
ЦСКА
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:45
Андерлехт
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
21:45
Бавария
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:45
Челси
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Спортинг
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Олимпиакос П
Все события
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
11:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский СКА попробует впервые обыграть Уфу

Первая игра соперников состоялась 51 год назад.

21 октября в 18.30 футболисты «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Ленина будут принимать ФК «Уфа». Игра станет первым противостоянием клубов в Премьер-лиге. Между тем, за всю историю встреч соперников дальневосточники ещё ни разу не побеждали команду из столицы Башкортостана, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Впервые команды Хабаровска и Уфы встретились в 1966 году в первенстве СССР среди клубов второй подгруппы класса «А». На своём поле армейцы сыграли со «Строителем» (так тогда назывался клуб в Уфе) вничью — 0:0, в гостях проиграли — 0:1.

Спустя год хабаровчанам не повезло ещё больше: «Строитель» выиграл оба матча — 1:0 и 5:2.

Противостояние соперников продолжилось в 1976 году. Тогда оба матча завершились вничью — 1:1.

Вновь встретились команды уже в наши дни, когда в Башкортостане появился амбициозный клуб «Уфа».

В сезонах-2012/13 и 2013/14 коллективы сыграли четыре поединка в рамках первенства ФНЛ. Три матча завершились вничью и однажды победила «Уфа» — 2:0.

Последний раз в Хабаровске команды встречались 9 апреля 2014 года. Тот поединок закончился миром — 2:2. Мячи у армейцев провели Андрей Киреев и Владислав Никифоров.

Из того состава в СКА сейчас в строю только Георгий Наваловский и Владислав Никифоров.

За последние годы судьба СКА и «Уфа» дважды сводила в 1/8 финала Кубка России. Оба матча проходили в столице Башкортостана и завершили победами хозяев — 2:0 и 1:0.

Сейчас «СКА-Хабаровск» находится на предпоследнем, 15 месте в РФПЛ, имея в активе 11 очков, уфимцы занимают 7-е место (17 очков).

 Хабаровчанин получил премию Есенина в Москве
Хабаровчане победили на велосипедах с собаками
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу
В СКА происходит что-то невероятное. Объяснения нет
«Базель» - идеальный противник. На что надеется ЦСКА?
Испанские СМИ: «Оглушительная затрещина и унижение»
События дня НХЛ. Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю
Каррера: Мы ведь не против детского сада играли
Промес провёл лучший матч в карьере по версии InStat
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь