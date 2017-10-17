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22:15 (мск), источник: Чемпионат.com

MVP 13-го тура РФПЛ. Воскрешение Глушакова

Капитан красно-белых возвращается после травмы и в полный голос заявляет о себе.

Источник: РИА "Новости"

Капитан московского «Спартака» снова в обойме и радует глаз болельщиков. Денис Глушаков в первом же матче после перерыва, связанного с травмой, начал доказывать тренеру свою состоятельность — и не словом, а делом. Гол Глушакова вывел красно-белых вперёд в выездном матче против «Ахмата» и стал одним из слагаемых важной победы в Грозном (2:1).

Эксперты оценили старания Дениса не только с практической точки зрения, но и с эстетической: мяч, отправленный в ворота Евгения Городова на 30-й минуте, вошёл в пятёрку самых зрелищных результативных моментов тура. Полюбоваться действительно есть чем: эффектный удар в дальний угол из штрафной после умелого розыгрыша с Квинси Промесом.

Члены постоянного жюри определили на счёт Глушакова 9 зачётных баллов. Полузащитник красно-белых занял первое место в опросе читателей на странице проекта, получив ещё три очка. Два балла Глушакову достались за второе место в опросе «Чемпионата» во «ВКонтакте». Звание самого ценного игрока недели и 14 очков в копилку в погоне за титулом MVP Сезона — о таком «воскрешении» можно только мечтать.

Вторым в 13-м туре финишировал голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев. На долю стража ворот свалилось немало испытаний в матче с «Краснодаром» на выезде. Возможно, сказалось и невероятное везение ЦСКА (или невезение «Краснодара»), но факт остаётся фактом: ни один из 25 ударов южан в ходе матча не достиг своей цели. За что честь и хвала вратарю: 8 очков от членов жюри, первое место и три балла во «Вконтакте» и ещё два очка в голосовании на странице проекта.

Третье место разделили между собой два футболиста: отбивший пенальти и сохранивший в целости ворота «Рубина» Сослан Джанаев и автор самого красивого гола тура — динамовец Александр Ташаев. Просто полюбуйтесь на эту красоту:

Продолжается гонка за звание лучшего футболиста сезона в проекте MVP. Напомним, что благодаря солидному запасу баллов в этом году по-прежнему лидирует форвард «Зенита» Александр Кокорин, у которого в активе 59 баллов. На второе место народная любовь определила спартаковца Квинси Промеса, у которого в копилке 45 очков. Тройку замыкает талантливый «армеец» Александр Головин — у него на счету сейчас 32 очка.

Специалисты

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России: Глушаков, Кангва, Игбун.
Руслан Нигматуллин бывший вратарь сборной России: Джанаев, Глушаков, Селихов.
Владимир Пономарёв, бывший защитник сборной СССР: Акинфеев, Ташаев, В. Денисов.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Акинфеев, Глушаков, Игбун.

РФПЛ

Акинфеев, Глушаков, Ташаев.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Акинфеев, Глушаков, Джанаев.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Акинфеев, Джанаев, Глушаков.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Глушаков, Игбун, Джанаев.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Акинфеев, Бикфалви, Ташаев.
Денис Целых, «Чемпионат»: Акинфеев, Глушаков, Габулов.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Ташаев, Джанаев, Игнашевич.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Акинфеев, Глушаков, Ташаев.

ЧИТАТЕЛИ.

Денис Глушаков («Спартак») — 439 голосов — 3 дополнительных балла.
Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 195 — 2.
Сильвестр Игбун («Арсенал») — 182 — 1.

ВКОНТАКТЕ.

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 3895 голосов (32,3%) — 3 дополнительных балла.
Денис Глушаков («Спартак») — 3087 (25,6%) — 2.
Виталий Денисов («Локомотив») — 1795 (14,9%) — 1.

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