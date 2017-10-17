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20:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Самовар для Кангва и прогноз Калиниченко

Самые яркие высказывания по итогам матчей 13-го тура.

Источник: Спорт-Экспресс

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 19:00
Зенит
0Арсенал Т1

10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА Версия «СЭ».

1. Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.

«Что “Арсенал” подарит автору гола Кангва? Самовар».

2. Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»
КРАСНОДАР — ЦСКА — 0:1.

«Игра получилась хорошей, мы владели инициативой, мячом, создали много опасных моментов. Непонятно, как мы не попадали в некоторых эпизодах в ворота. Критики много, но когда мы выигрываем 5:1 — молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть, мы на это особо внимания не обращаем».

3. Геннадий ОРЛОВ, комментатор
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.

«Зениту» приходилось атаковать позиционно. Для этого нужны искусные футболисты. Но их в «Зените» просто нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 14:00
Уфа
1Локомотив М0

4. Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»
УФА — ЛОКОМОТИВ — 1:0.

«Почему на моем лице нет радости? Потому что уже думаю о предстоящем полете в Хабаровск».

5. Максим КАЛИНИЧЕНКО, экс-полузащитник «Спартака»
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.

«С победой, господа красно-белые. Мы вернулись, запомните!».

6. Федор СМОЛОВ, нападающий «Краснодара»
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.

«Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он, как Бенджамин Баттон».

7. Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»
АМКАР — ТОСНО — 0:0.

«Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрей головы».

8. Владимир ГАБУЛОВ, голкипер «Арсенала»
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.

«После забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались. Атмосфера на Крестовском, наверное, лучшая в России. А вот над полем нужно поработать».

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 13.10.2017, 19:30
Ахмат
1Спартак М2

9. Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.

«Матч против “Ахмата” стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке “Спратака”. Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе красно-белых, никто даже представить не мог, в том числе мы сами, что кому-то из нас удастся достичь этой большой отметки».

10. Виталий КАЛЕШИН, экс-защитник «Краснодара»
КРАСНОДАР — ЦСКА — 0:1.

«Чего не хватает “Краснодару”, чтобы включиться в гонку за чемпионство? Нужны три-четыре футболиста европейского уровня. Такие, как Промес и Фернандо».

Лидеры по очкам:
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 30
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 27
Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — 25
Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита» — 23
Александр ГРИГОРЯН, экс-главный тренер «Анжи» — 20.

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