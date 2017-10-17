Самовар для Кангва и прогноз Калиниченко
Самые яркие высказывания по итогам матчей 13-го тура.
Самые яркие высказывания по итогам матчей 13-го тура.
РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
10 ОТКРОВЕНИЙ ТУРА Версия «СЭ».
1. Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.
«Что “Арсенал” подарит автору гола Кангва? Самовар».
2. Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»
КРАСНОДАР — ЦСКА — 0:1.
«Игра получилась хорошей, мы владели инициативой, мячом, создали много опасных моментов. Непонятно, как мы не попадали в некоторых эпизодах в ворота. Критики много, но когда мы выигрываем 5:1 — молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть, мы на это особо внимания не обращаем».
3. Геннадий ОРЛОВ, комментатор
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.
«Зениту» приходилось атаковать позиционно. Для этого нужны искусные футболисты. Но их в «Зените» просто нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину.
4. Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»
УФА — ЛОКОМОТИВ — 1:0.
«Почему на моем лице нет радости? Потому что уже думаю о предстоящем полете в Хабаровск».
5. Максим КАЛИНИЧЕНКО,
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.
«С победой, господа
6. Федор СМОЛОВ, нападающий «Краснодара»
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.
«Самедов умный и мастеровитый игрок. Он может действовать на нескольких позициях. С возрастом он стал еще больше бегать. Мне кажется, что он, как Бенджамин Баттон».
7. Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Амкара»
АМКАР — ТОСНО — 0:0.
«Только в отдельных случаях у команды совпадала динамика, эмоции и качество игры. Ноги порой бежали быстрей головы».
8. Владимир ГАБУЛОВ, голкипер «Арсенала»
ЗЕНИТ — АРСЕНАЛ — 0:1.
«После забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались. Атмосфера на Крестовском, наверное, лучшая в России. А вот над полем нужно поработать».
9. Дмитрий КОМБАРОВ, защитник «Спартака»
АХМАТ — СПАРТАК — 1:2.
«Матч против “Ахмата” стал для меня 200-м в чемпионатах страны в футболке “Спратака”. Когда мы с братом только начинали играть и тренироваться в школе
10. Виталий КАЛЕШИН,
КРАСНОДАР — ЦСКА — 0:1.
«Чего не хватает “Краснодару”, чтобы включиться в гонку за чемпионство? Нужны
Лидеры по очкам:
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 30
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локомотива» — 27
Сергей ФУРСЕНКО, президент «Зенита» — 25
Роберто МАНЧИНИ, главный тренер «Зенита» — 23
Александр ГРИГОРЯН,