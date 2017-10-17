Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в России
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны. Об этом ТАСС сообщили в
«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека. Данные актуальны на 9 октября этого года», — сказали в
В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.
Ранее в МВД сообщали, что в случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.