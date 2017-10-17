Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в России

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека. Данные актуальны на 9 октября этого года», — сказали в пресс-центре, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.