Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачеву обвинили в цинизме из-за смерти Марьянова
Путин предложил россиянам платить за медицину
Светская Москва: беременная жена замминистра пришла на вечеринку
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак М
Севилья
Футбол. Еврокубки
21:45
Марибор
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
21:45
Манчестер Сити
Наполи
Футбол. Еврокубки
21:45
Фейеноорд
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Монако
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:45
РБ Лейпциг
Порту
Футбол. Еврокубки
21:45
АПОЭЛ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
21:45
Реал
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
«Ты самая красивая». Как Шарапова проиграла в Москве
Олег Газманов попал в ДТП
Стало известно, где похоронят актера Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Секс сокращает жизнь
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
15Россия сыграла вничью с Ираном в Казани
10«Интер» победил «Милан» в дерби
18:42 (мск), источник: ТАСС

Около 400 человек внесено в черный список болельщиков в России

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД России внесло в черный список болельщиков около 400 человек из разных городов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать официальные спортивные соревнования в дни их проведения, находится 374 человека. Данные актуальны на 9 октября этого года», — сказали в пресс-центре, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

В министерстве также отметили, что некоторым из них запрещено посещать спортивные мероприятия до 2020 года, а в основном запрет наложен до 2018 года. В списке, по данным МВД, находятся молодые люди не старше 35 лет, которые получили запрет на посещение мероприятия в этом году.

Ранее в МВД сообщали, что в случае выявления указанных в списках лиц в местах проведения официальных спортивных соревнований, они будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 25 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

 Сборная Италии сыграет со шведами в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018
Гончаренко: двухматчевое противостояние с "Базелем" играет огромную роль для ЦСКА в ЛЧ
Выстоит ли «Спартак» и забьет ли Роналду? Анонс Лиги чемпионов
Товарищеский матч сборных России и Бразилии пройдет 23 марта
Состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации ЧМ-2018
«Ты самая красивая». Как Шарапова проиграла в Москве
Моуринью: возвращение водителя автобуса. Обзор тура АПЛ
Неймар каждый раз при завоевании «Золотого мяча» получит 3 млн
Новости
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь