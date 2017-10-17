Промес: Моя цель — войти в историю «Спартака»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ему льстит интерес со стороны
Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ему льстит интерес со стороны
Голландский форвард подчеркнул, что не покинет клуб, пока не станет легендой
— Интерес «Арсенала»? Не могу ничего сказать по этому поводу. Но круто, что мной интересуются такие клубы, — цитирует Промеса проект «Люди дела» на YouTube. — Но сейчас я хочу стать чемпионом со «Спартаком». Когда я пришел в этот клуб, то сказал, что хочу стать лучшим и не уйду, пока не стану им. Сейчас я счастлив. В будущем я надеюсь идти только вперед.
На данный момент я слишком молод, чтобы быть легендой «Спартака». У меня есть мечты, их много. Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть клуб, заслужив почет и уважение. Хочу войти в историю «Спартака». Это моя главная цель.
Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. За это время он принял участие в 104 матчах, забив 52 мяча. В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России.
Сегодня «Спартак» сыграет с «Севильей» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.