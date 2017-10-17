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14:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес: Моя цель — войти в историю «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что ему льстит интерес со стороны топ-клубов, отметив, что намерен уйти из столичной команды после того, как заслужит почет и уважение.

Источник: РИА "Новости"

Голландский форвард подчеркнул, что не покинет клуб, пока не станет легендой красно-белых.

— Интерес «Арсенала»? Не могу ничего сказать по этому поводу. Но круто, что мной интересуются такие клубы, — цитирует Промеса проект «Люди дела» на YouTube. — Но сейчас я хочу стать чемпионом со «Спартаком». Когда я пришел в этот клуб, то сказал, что хочу стать лучшим и не уйду, пока не стану им. Сейчас я счастлив. В будущем я надеюсь идти только вперед.

На данный момент я слишком молод, чтобы быть легендой «Спартака». У меня есть мечты, их много. Это не секрет, что я хочу снова играть в Европе. Но я хочу покинуть клуб, заслужив почет и уважение. Хочу войти в историю «Спартака». Это моя главная цель.

Напомним, Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. За это время он принял участие в 104 матчах, забив 52 мяча. В составе столичного клуба форвард стал чемпионом России, а также завоевал Суперкубок России.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Севильей» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

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