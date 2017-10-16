Орлов: Мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен
Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу игры форварда «Краснодара» Федора Смолова.
Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу игры форварда «Краснодара» Федора Смолова.
«Мне очень жалко Смолова — он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: “Какой Смолов хороший футболист”. И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.
Не знаю, что происходит с Фёдором. Может быть, это связано и с