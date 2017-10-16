Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Секс сокращает жизнь
Рекордно дорогие: ручка для письма стоимостью 23 млн руб (фото)
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар0
Тосно0
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Чиновники сообщили о предстоящем росте цен на жилье
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10«Интер» победил «Милан» в дерби
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
20:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов: Мне очень жалко Смолова — он потерялся и стал ограничен

Телекомментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказался по поводу игры форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Источник: РИА "Новости"

«Мне очень жалко Смолова — он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать. Ни одна зарубежная газета не написала: “Какой Смолов хороший футболист”. И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс — чемпионат мира.

Не знаю, что происходит с Фёдором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из “Краснодара”, то ушёл бы. Не в этом дело. Он стал ограничен — Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя», — сказал Орлов.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет
Карпин: Думаю, что я готов снова тренировать в Испании
Новости

Путин ввел санкции против КНДР

Запрещается приобретение у Пхеньяна меди, никеля, серебра и цинка; банкам предписывается в течение 90 дней закрыть все представительства в КНДР
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь