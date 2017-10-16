В чемпионате Греции футболист получил жёлтую карточку за то, что вытер бутсу о рефери
«Амкар» и «Тосно» не смогли забить голов в матче 13-го тура
МОСКВА, 16 окт —
МОСКВА, 16 окт —
Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась со счетом 0:0.
«Амкар» набрал 15 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской
В следующем туре «Амкар» 21 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Тосно» в тот же день встретится на своем поле с «Ростовом».
|Гаджи Гаджиев
|Дмитрий Парфенов
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|4
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)