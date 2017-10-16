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20:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Амкар» и «Тосно» не смогли забить голов в матче 13-го тура

МОСКВА, 16 окт — Р-Спорт. Футболисты пермского «Амкара» на своем поле сыграли вничью с «Тосно» (Ленинградская область) в заключительном матче 13-го тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Перми, завершилась со счетом 0:0.

«Амкар» набрал 15 очков и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тосно» с 13 очками в активе идет на 14-м месте.

В следующем туре «Амкар» 21 октября сыграет в Москве со «Спартаком», а «Тосно» в тот же день встретится на своем поле с «Ростовом».

Амкар 0:0
Первый тайм: 0:0
Тосно
16.10.2017, 17:30 Зрители: 3456 основной раунд: 13-й тур Звезда
Главные тренеры
Гаджи Гаджиев Дмитрий Парфенов
Составы
Артур Нигматуллин 1
90+3′ Александр Милькович 2
Брайн Оладапо Идову 19
Секу Конде 6
Михаил Сиваков 18
75′ Дмитрий Белоруков 41
Сергей Баланович 16
19′ Саид Эззатоллахи 66
89′ Павел Комолов 20
Михаил Гащенков 17
77′ Януш Гол (к) 5
Дарко Бодул 9
66′ Станислав Прокофьев 14
Михаил Костюков 27
16 Давид Юрченко (к)
64 Денис Кутин 14′
28 Евгений Чернов 64′
25 Андрей Буйволов
26 Раде Дугалич
15 Нуну Роша
14 Александр Карницкий
88 Марко Полетанович 79′
22 Резиуан Мирзов 89′ 5′
91 Ян Казаев
17 Антон Заболотный 71′
10 Георгий Мелкадзе
20 Евгений Марков 81′
77 Никола Труич
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
4 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 6
12 Фолы 14
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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