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Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук не будет уволен, несмотря на четыре поражения подряд в российской
Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук не будет уволен, несмотря на четыре поражения подряд в российской
Об этом рассказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц. Последний раз «Ростов» побеждал 12 августа, в матче 6-го тура с «Уфой» (4:1).
«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», — цитирует Арутюнянца DonNews.
Леонид Кучук возглавил «Ростов» в июне 2017 года. После 13 туров ростовчане занимают в РПЛ 11-е место.