Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Вдова Марьянова не может прийти в себя после смерти мужа
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Упавшая с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась
Умер народный артист СССР Николай Охотников
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается
В центре Москвы застрелили мужчину
Разбился самолет молдавской авиакомпании
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Ростова»: Кучук уволен не будет, кредит доверия на три года точно

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук не будет уволен, несмотря на четыре поражения подряд в российской Премьер-Лиге и серию из семи матчей без побед.

Источник: РИА "Новости"

Об этом рассказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц. Последний раз «Ростов» побеждал 12 августа, в матче 6-го тура с «Уфой» (4:1).

«Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно», — цитирует Арутюнянца DonNews.

Леонид Кучук возглавил «Ростов» в июне 2017 года. После 13 туров ростовчане занимают в РПЛ 11-е место.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Без Парехи — прорехи. У «Севильи» проблемы перед «Спартаком»
Каррера: Мы взрослые люди и сами знаем, что у нас не получается
Определились «сеянные» сборные в стыковых матчах ЧМ-2018
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Страх и ненависть в Севилье, испано-каталонский мир в Мадриде
Карпин: Думаю, что я готов снова тренировать в Испании
Новости
Авто
Новая Audi A8: первый тест-драйв Почему все журналисты тестировали новую Audi A8 за рулем? Ведь если вы покупатель «восьмерки», то ваше место на втором ряду. И вот я тут. В белых штанах
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова Известный актер театра и кино скончался в возрасте 47 лет
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Как одевается самая стильная девушка из России Главная героиня стритстайлов мировых Недель моды, основательница технологичной компании Fashion Tech Lab и просто красавица Мирослава Дума знает, как одеваться со вкусом
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь