Футболист «Спартака» Зобнин вернется в строй через месяц
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстановится от травмы через месяц, а нападающий Зе Луиш — примерно через две недели. Об этом на
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстановится от травмы через месяц, а нападающий Зе Луиш — примерно через две недели. Об этом на
«(Квинси) Промес и (Денис) Глушаков играли с “Ахматом”, рисков никаких не было, они были в состоянии играть. Зобнину остался месяц, Зе Луишу —
В первом тайме товарищеского матча между сборными Венгрии и России (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил серьезную травму колена. 26-летней нападающий сборной