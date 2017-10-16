Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Тимошенко о новом президенте Украины: никому не доверю это дело
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Бетис3
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
10«Интер» победил «Милан» в дерби
10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается

Капитан «Спартака» — о победном возвращении после травмы, отрыве от «Зенита», «Севилье» и Месси.

Источник: РИА "Новости"

Денис Глушаков стал лучшим игроком победного гостевого матча с «Ахматом», начав обе голевые атаки и забив первый мяч. После игры он рассказал, каково было возвращаться на поле после месячного перерыва.

«Хотелось понимания, рассчитывают ли на меня в «Спартаке»

— После травмы не тренировался только первую неделю, — объяснил капитан «Спартака». — Потом работал с мячом, но в щадящем режиме, постепенно набирал форму. Мог сыграть ещё на прошлой неделе, если бы не перерыв на сборную. В общем, с «Ахматом» проблем не чувствовал.

— В «Спартаке» слишком много травм. Есть мнение, что на команду влияет насыщенный график игр.
— Причин много может быть, но ситуация с графиком действительно непривычная. Мы же в прошлом году играли раз в неделю, было достаточно времени на полное восстановление, а в этом году просто потеряли право на любую ошибку. Лето вообще получилось непростым. Вроде только чемпионат закончился, как сразу уехали на Кубок конфедераций. Не успели опомниться — и новый сезон. Думаю, не получилось отдохнуть не то что физически, а именно психологически, потому что весь прошлый год был таким эмоциональным потрясением. Но ничего, начинаем исправлять ситуацию.

Читайте также
Глушаков: возвращение настоящего капитана

— Вас не удивило, что тяжёлой критике фанатов подверглись в основном российские игроки — вы, Ребров, Ещенко, Комбаров?
— Ну, если судить по сообщениям в «Инстаграме», то была и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих — критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаёшься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я говорю не о себе в данном случае, речь в целом о футболе.

— На вас лично влиял неподписанный контакт?
— Нет, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на моё отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще. Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

— Контракт ведь на три года?
— Да, но я готов был подписывать хоть на пять.

«У проигравших часто судьи виноваты»

— Вы уже пересматривали матч с «Ахматом»?
— Пока в самолёте посмотрел свой гол. На поле-то я думал, что мяч ко мне от защитника отскочил, а оказалось, что Промес умудрился так отдать, что оставалось только катнуть в угол.

— Это был тот самый матч, когда несколько СМИ написали: вернулся прошлогодний Глушаков.
— Да я никуда и не уходил вроде. Просто в этом матче поучаствовал в двух забитых голах, за первые 15 минут несколько ударов нанёс. Если бы ещё забил побольше — вообще бы игроком тура назвали. Я в оценки уже не очень верю, потому что они часто необъективные. В том же матче с «Ахматом» у меня, например, не так много единоборств или передач. В любом другом случае опять бы написали: вот, Глушаков не тот. Хотя никто же не знает установку тренера, какие задачи он ставит перед конкретными футболистами.

— В последние 15 минут «Ахмат» много атаковал — не было страха, что опять пропустите в концовке?
— Не было. Когда «Ахмат» сравнял, то я сразу подошёл к Саше Самедову и сказал: «Сейчас точно забьём». Наверное, возвращается прошлогодняя уверенность, когда мы выигрывали на зубах и в любых условиях.

— Андрей Семёнов сказал, что судья не назначил чистый пенальти в ворота «Спартака».
— Не знаю, где он там второй пенальти нашёл. Но это нормальная реакция игрока проигравшей команды, когда он начинает искать причины поражения. Часто судьи виноваты, поле, что-то ещё. Мне кажется, рефери отработал объективно.

— Кстати, о поле: были удивлены, что в Грозном такой газон?
— Да, почувствовал опасность, когда нога в песок провалилась и голеностоп ушёл. Хорошо, что без травм закончилось. Надеюсь, что «Ахмат» разберётся с проблемой. В Чечне хороший климат, и есть всё, чтобы поддерживать поле в идеальном состоянии.

Читайте также
Такое случилось с «Зенитом» впервые в сезоне. И это главная сенсация тура

«Сами виноваты, что так отстали от «Зенита»

— «Спартак» всё ближе к зоне Лиги чемпионов, но ведь «Зенит» уже не догнать?
— Кто сказал, что не догнать? Гонка продолжается. Восемь очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. «Динамо», «Уфа», «Тосно», «Анжи», «СКА-Хабаровск», ЦСКА — вот уже 10−12 очков, которых нам не хватило до первого места. Ещё треть сезона только прошла, и «Зенит» обязательно будет ошибаться ещё, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

— «Зенит» потратил много денег на игроков. У вас есть ощущение, что они сейчас просто сильнее?
— Ну да, они взяли нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. «Зенит» тоже теряет очки, как видите, — с «Анжи», «Арсеналом». Из Кубка России они вылетели. Тут нужно ещё посмотреть на календарь, потому что «Спартак» со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждём матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5.

— Во вторник не менее важный матч. Если «Спартак» не побеждает «Севилью», то шансы на выход из группы будут микроскопическими.
— Зачем вообще думать именно о выходе, если это Лига чемпионов? Здесь каждый матч как праздник, ты играешь с лучшими футболистами мира. То есть неважно, на каком ты месте, потому что в любом случае будешь выкладываться на 200 процентов ради победы.

«Сборная обрастает мясом»

— В пятницу объявили, что сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией. Ваша реакция?
— Рад очень. Хочу доказать в играх за клуб, что нужен сборной. Классно, что можно проверить свой уровень в играх с такими соперниками. Вообще, рад, что Аргентина отобралась на чемпионат мира. Месси — великий футболист, и турнир без него потерял бы многое. Жалко ещё, что Голландия не едет. Там тоже много классных игроков, Антоха например. Я с Квинси разговаривал, он очень расстроен, потому что хотел показать себя именно в России.

— Как себя чувствует другой талант — Зобнин?
— С каждым днём всё лучше и лучше, уже рвётся в бой, но специалисты не позволят выйти раньше времени, хотя желания там вагон.

— В сборной России много молодых футболистов. На что она способна?
— Двигаемся в правильном направлении, я так думаю. Мне в нынешней команде всё нравится, она обрастает мясом. Я вообще оптимист, верю в наш футбол и приглашаю всех на матчи «Спартака» и сборной России.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
Новости

Каким мы запомним Дмитрия Марьянова

Актер скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Марьянов потерял сознание на своей даче в Подмосковье. Друзья отвезли его в больницу, однако медики оказались бессильны
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь