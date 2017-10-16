Бубнов: «Зениту» пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе

«В первом тайме хозяева действовали очень медленно, во втором — увеличили давление, но зевнули контратаку. «Арсенал» при этом наглухо не закрывался, вёл активную контригру, при перехвате мяча стремился организовать давление на ворота соперника. «Арсенал» отошёл назад большими силами, только тогда, когда повел в счёте. Божович бросил в бой Хагуша и Григалаву, чтобы максимально уплотнить заднюю линию. Нужно персонально отметить грамотную игру полузащитников туляков — Бурчану и Чаушича.

Хотя лидер проиграл на своём поле представителю нижней части таблицы, ничего удивительного не произошло. «Зенит» по ходу текущего сезона уже неоднократно проводил невыразительные матчи, проводя ротацию состава. Так было в прошлом туре в Каспийске, в матчах с израильским «Бней Иегуда» в Лиге Европы, в дерби с петербургским «Динамо» в Кубке России и не только. Команде Роберто Манчини пока не хватает уровня, чтобы одерживать победы на классе. Команда не до конца сыграна, купленные легионеры в основном молоды, не обладают должным опытом, в целом, по-прежнему недостаёт сыгранности, — приводит слова Бубнова Sportbox.