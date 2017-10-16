«Баранину не резали!» Секрет первой победы над «Зенитом» в РФПЛ

Источник: Советский спорт

Роберто Манчини: Заменил Шатова не потому, что мне не нравилась его игра

— Мы не заслуживали победы, — признался главный тренер петербуржцев. — У нас было много возможностей забить, которыми мы не воспользовались. Футбол тем и хорош, что команды не могут выигрывать постоянно. Всегда найдется матч, когда ты будешь не настолько хорош, чтобы обыграть соперника. Мы были недостаточно быстрыми, недостаточно хорошо двигались на поле, поэтому и проиграли.

— Уже второй раз после паузы на матчи сборных «Зенит» выглядит не так здорово как до. С чем вы это связываете?

— Да, это небольшая проблема, но она не должна останавливать нас на пути к победе. Нужно смириться и с этим жить. Проблема действительно есть: у нас огромное количество игроков уехали в сборные, кто-то — за океан. Возвращались они неравномерно: кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в четверг. Все по-разному подключались к тренировочному процессу. Это нам мешает.

— В РФПЛ практически все команды будут играть против «Зенита» от обороны, как «Арсенал». Будете ли вы целенаправленно работать над тем, как ее взламывать?

— Мы уже встречались с командами, игравшими от обороны, и побеждали. Повторюсь, футбол таков, что в нем рано или поздно проиграешь. Даже несмотря на то, что мы сегодня этого не заслуживали. Сегодня мы, возможно, были готовы не на сто процентов. Но это не отразится на наших следующих играх.

— Как оцените игру Олега Шатова? Вы заменили его после первого тайма, потому что не были довольны им?

— Я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра. Он недавно восстановился после довольно тяжелой травмы, у него был длительный период восстановления. Я не мог дать ему больше 45 минут. Я все еще надеюсь, что он будет улучшать свою игру в ближайшее время.

Миодраг Божович: Нас Бог наградил

— После паузы на сборную мы надеялись, что «Зенит» не будет в хорошем состоянии, все-таки много их игроков ездили в сборные. Чтобы обыграть лидера, нужна была и удача. Нормально оборонялись, ждали контратаки через Кангву. Не могу сказать, что показали лучшую игру, у «Зенита» были моменты лучше наших. Для клуба, болельщиков, города, для ребят это важно. Нас бог наградил.

— Не боитесь, что игроков «Арсенала» начнут вызывать в сборную России?

— Дай Бог!

— Тяжело было без Джорджевича?

— Он наш лучший бомбардир, очень полезен команде. Но вроде бы такой договор, что делать. Нужно играть и можно. Я рад, что Кангва сыграл.

— Важно было сделать то, что никто еще не делал в РФПЛ — обыграть «Зенит»?

— Для нас победа важна, потому что это 3 очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка — борьба за Лигу Европы, меньше — борьба за выживание. А то, что в Питере победили — это очень-очень хорошо.

— Почему выбрали Кангву и понимали ли, что будет не хватать высоких игроков?

— Играл Кангва, потому что мы ожидали, что «Зенит» будет владеть мячом, атаковать. В Питере ни одна команда не играла первым номером, «Зенит» не позволяет. Высоких игроков нам не хватало, мы этого боялись. Мы знали, что это может быть нашей слабой стороной, но рисковали.