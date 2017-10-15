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23:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Орлов: В «Зените» нет игроков для позиционных атак

Известный телекомментатор о первом поражении лидера в этом чемпионате.

Источник: Спорт-Экспресс

— Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно — молодцы! У них был план на игру, — говорит Орлов. — Каждый футболист «Арсенала» выложился на все 100 процентов. Гол получился очень красивым. Меня удивило другое.

— Что?

— «Зенит» выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола — правда, из вне игры.

— Так почему?

— Проблемы с настроем — это, видимо, тренерский просчет.

— То есть «Зенит» недооценил «Арсенала»?

— Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор.

— Какой?

— После паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят… Это уже традиция. «Локомотив» уступил в Уфе. Ну и «Зенит»… Футболистам трудно сразу переключиться на клубные дела. А тренеры не успевают их восстановить.

— До перерыва питерцы атаковали слишком предсказуемо?

— Да «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Реал Сосьедад», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.

— Не умеют зенитовцы так атаковать?

— Тут нужны искусные футболисты.

— Таких и не хватило?

— Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину.

— Это худший матч Александра в сезоне?

— Не лучший — это точно. В целом же не увидел механизма игры. Футбол «Зенита» напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…

— Поняли, что делал Иванович, когда гости забивали?

— Бранислав не добежал в том эпизоде. Не выручил.

— Не многовато ли уже казусов у «Зенита»? Поражения от «Бней-Иегуды», «Утрехта», «Арсенала», ничья с «Анжи», вылет из Кубка России от питерского «Динамо»?

— Это все недонастрой. Значит, не придумана правильная тактика, чтобы подавлять таких соперников. Но ведь против «Спартака» это делали с первой минуты! Это был самый показательный матч. Ребята, а чего вы так не играете с другими?

— Уже повесили себе золотые медали на шею?

— Не знаю, какие у футболистов мотивы. Выходят на поле академики. А на самом деле видим, что это школьное образование. «Зенит» сейчас еще не выглядит лидером по игре. Это показали встречи с «Анжи» и «Арсеналом». Лидерский футбол показан со «Спартаком», «Ахматом», «Краснодаром». Но сейчас его нет. Вся борьба еще впереди.

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