Геннадий Орлов: В «Зените» нет игроков для позиционных атак
Известный телекомментатор о первом поражении лидера в этом чемпионате.
Известный телекомментатор о первом поражении лидера в этом чемпионате.
— Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно — молодцы! У них был план на игру, — говорит Орлов. — Каждый футболист «Арсенала» выложился на все 100 процентов. Гол получился очень красивым. Меня удивило другое.
— Что?
— «Зенит» выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола — правда, из вне игры.
— Так почему?
— Проблемы с настроем — это, видимо, тренерский просчет.
— То есть «Зенит» недооценил «Арсенала»?
— Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор.
— Какой?
— После паузы на матчи сборных лидеры
— До перерыва питерцы атаковали слишком предсказуемо?
— Да «Зенит» вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с «Реал Сосьедад», то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит «Арсенал». Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно.
— Не умеют зенитовцы так атаковать?
— Тут нужны искусные футболисты.
— Таких и не хватило?
— Да их просто в «Зените» нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим — Дриусси и Кокорину.
— Это худший матч Александра в сезоне?
— Не лучший — это точно. В целом же не увидел механизма игры. Футбол «Зенита» напоминал лоскутное одеяло. А
— Поняли, что делал Иванович, когда гости забивали?
— Бранислав не добежал в том эпизоде. Не выручил.
— Не многовато ли уже казусов у «Зенита»? Поражения от «Бней-Иегуды», «Утрехта», «Арсенала», ничья с «Анжи», вылет из Кубка России от питерского «Динамо»?
— Это все недонастрой. Значит, не придумана правильная тактика, чтобы подавлять таких соперников. Но ведь против «Спартака» это делали с первой минуты! Это был самый показательный матч. Ребята, а чего вы так не играете с другими?
— Уже повесили себе золотые медали на шею?
— Не знаю, какие у футболистов мотивы. Выходят на поле академики. А на самом деле видим, что это школьное образование. «Зенит» сейчас еще не выглядит лидером по игре. Это показали встречи с «Анжи» и «Арсеналом». Лидерский футбол показан со «Спартаком», «Ахматом», «Краснодаром». Но сейчас его нет. Вся борьба еще впереди.