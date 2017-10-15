Проблемы догоняющих. Почему «Локомотив» проиграл «Уфе»

Источник: Советский спорт

То, что у «Локомотива» возникнут проблемы в игре с «Уфой» было понятно давно. Достаточно принять во внимание строгий стиль команды Сергея Семака, который автоматически становился антидотом против креативной группы железнодорожников, составленной из братьев Миранчуков и Фернандеша.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 13, 15.10.2017, 14:00 Уфа 1 Локомотив М 0

Несмотря на уверенные победы в матчах со «Злином» и «Динамо», проблемы «Локомотива» в позиционном нападении никуда не делись. Два разгрома по 3:0 — это кураж, хороший настрой на игру и качественная импровизация атакующих игроков в финальной трети поля. Можно сказать, позитивное стечение обстоятельств.

Но все меняется, когда «Локомотив» попадает в менее благоприятные условия. «Уфа» ожидаемо не дала и четверти того свободного пространства, что предоставили команде Семина динамовцы. Причем, ладно бы, железнодорожники упирались в оборону, так нет же, сложности у них возникали уже при выходе со своей половины поля.

Предугадав наличие в стартовом составе гостей Дмитрия Тарасова, Семак расставил свои прессинг-ловушки ровно в той зоне, где действовал опорный полузащитник «Локомотива».

На дистанции чемпионата «Уфу» нельзя назвать активно прессингующей командой, но в матчах против конкретных соперников эти ребята начинают душить уже на чужой половине поля. В среднем за игру уфимцы совершают 10 перехватов за центральным кругом.

«Локомотив» оказался к этому не готов. В ситуации, когда нужно было упростить игру и перейти на длинные передачи для доставки мяча к чужой штрафной, железнодорожники безуспешно пытались отыскать свободные зоны в районе центрального круга, чтобы просто наладить контроль.

Команда Семина просто теряла время, и раз за разом натыкалась на опасные выпады после потерь, которые провоцировала агрессивная манера соперника. «Уфа» сыграла ровно так, как и должна была, исходя из логики ее тренерского штаба. С «Локомотивом» они сделали то же самое, что и с ЦСКА в предыдущем туре — разрушили прессингом начальную фазу атаки, затруднив работу с мячом ключевым исполнителям центра поля.

Но что самое негативное — команда Семина выглядела потерянной. «Локомотив» вообще не реагировал на внешние раздражители. Перерыв на матчи сборных разрушил игровую химию, которая начала проявляться у атакующей четверки, составленной из братьев Миранчуков, Фернандеша и Эдера. Две последних недели они тренировались порознь и весь матч против «Уфы» они без какого-либо успеха пытались вновь понять друг друга.

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Сложилось впечатление, что чем яснее железнодорожники осознают свое положение, тем больше это прибивает их. «Локомотив» может догнать «Зенит», но всякий раз утыкается в неудобного соперника и демонстрирует на поле что-то невнятное. Поражения от «Тосно», «Амкара» и «Уфы» имеют разный сценарий, но единую основу. Очевидно, что Юрию Палычу нужно работать не только над игровым базисом, но и над командной психологией.

Чтобы бороться «Зенитом» или хотя бы успешно оборонять место в тройке, «Локомотив» должен выходить на матчи против команд уровня «Уфы» с уверенностью, которая берет соперника за горло, начинает душить и заставляет ошибаться. Пока что железнодорожники — слишком легковесная и наивная команда. Но этому есть объяснение. Посмотрите на лидеров — Миранчуки, несмотря на то, что им уже по 22, только начинают играть в мужской футбол. Эту ситуацию исправит только время.