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22:23 (мск), источник: Газета.Ру

«В футболе невозможно выигрывать постоянно»

Лидирующий в РФПЛ «Зенит» потерпел первое поражение в текущем чемпионате России, уступив дома тульскому «Арсеналу» со счетом 0:1. По окончании матча главный тренер питерцев Роберто Манчини подчеркнул, что постоянно выигрывать невозможно, а вратарь хозяев Андрей Лунев извинился перед болельщиками.

Источник: Газета.Ру

«Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России при Роберто Манчини — в воскресенье, 15 октября, сине-бело-голубые на своем поле минимально уступили тульскому «Арсеналу», не воспользовавшись возможностью оторваться в турнирной таблице от проигравшего несколькими часами ранее «Уфе» «Локомотива» (0:1).

Единственный мяч на встрече на заполненном тысячами болельщиков стадионе «Санкт-Петербург» был забит на 73-й минуте: это Эванс Кангва замкнул прострел Кирилла Комбарова, реализовав один из немногих шансов своей команды.

По окончании поединка главный тренер питерцев заявил, что к проигрышу привел целый ряд недочетов в игре его команды.

«Мы не заслуживали победы, — сказал Манчини. — У нас было много возможностей забить, которыми мы не воспользовались. Футбол тем и хорош, что команды не могут выигрывать постоянно. Всегда найдется матч, в котором ты будешь не настолько хорош и тебя обыграет соперник. Сегодня мы были недостаточно быстрыми, недостаточно хорошо двигались на поле, поэтому и проиграли».

Также он отметил, что поражение от «канониров» не скажется на дальнейших результатах клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы встречались с командами, игравшими от обороны, и мы их побеждали. Повторюсь, футбол таков, что в нем рано или поздно проиграешь. Даже несмотря на то, что мы сегодня этого не заслуживали. Сегодня мы, возможно, были готовы не на сто процентов. Но это не отразится на наших следующих играх.

Были паузы на игры сборных? Да, это небольшая проблема, но она не должна останавливать нас на пути к победе. Нужно смириться и с этим жить. Проблема действительно есть — у нас огромное количество игроков уехали в сборные, кто-то — за океан. И возвращались неравномерно — кто-то в понедельник, кто-то во вторник, кто-то в четверг. Все по-разному подключались к тренировочному процессу. Это нам мешает.

Что касается Олега Шатова, то я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра. Он недавно вернулся в строй после довольно тяжелой травмы, у него был длительный период восстановления. Не мог дать ему больше 45 минут, поэтому заменил в перерыве. Я все еще надеюсь, что он будет улучшать свою игру в ближайшее время, — передает слова Манчини официальный сайт сине-бело-голубых.

В свою очередь визави итальянца Миодраг Божович после финального свистка подчеркнул, что хозяева поля в ходе матча действовали лучше, а его подопечные были вынуждены ждать своего шанса.

«Зенит» был лучше, у них моменты были лучше. Но мы ждали и рассчитывали на то, что у нас будет чуть-чуть удачи. Ребята бились, ждали своего момента и дождались.

«Зенит» играл лучше, а мы выиграли, нам нужны были очки. Разные задачи у них и у нас, — заявил Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев после поражения поздравил туляков с победой, а также попросил прощения у болельщиков питерцев.

«Говорить особенно нечего. Поздравляю “Арсенал” с победой. Нашим болельщикам приношу извинения», — сказал голкипер.

Его партнер по команде Бранислав Иванович в разговоре с журналистами выразил мнение, что сине-бело-голубые закономерно потеряли очки во встрече с «Арсеналом».

«Каждая игра тяжелая, мы старались забить, но у нас не получилось. Команды против «Зенита» играют в обороне, в контратакующий футбол. И «Арсенал» провел одну хорошую встречу.

Думаю, мы не заслужили три очка — мы не сыграли на том уровне, чтобы победить.

Каждая игра на этом стадионе нам дается тяжело, мы стараемся, готовимся к тому, что соперник будет обороняться. Это нормально. Мяч не перемещался настолько быстро, насколько надо, мы не создавали достаточного количества моментов. Если бы мы забили гол, это была бы совсем другая игра.

Я как защитник не могу быть доволен игрой в обороне, если мы пропустили гол. Мешал и прошитый газон, — приводит слова защитника «Чемпионат.com».

А вот форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, выступающий за «канониров» на правах аренды, а принадлежащий именно «Зениту», после завершения матча посетовал на то, что не смог сыграть против питерцев из-за контрактных обязательств.

«Арсенал» хорошо действовал, хорошо оборонялся, дождался момента и забил. Обидно, что я не смог принять участие в игре. Очень хотелось сыграть против моей команды. Успел пообщаться с бывшими партнерами — мне кажется, они расстроены.

«Арсенал» — маленькая команда, они ждали, что завоюют три очка, но не получилось, — заявил нападающий.

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