Такое случилось с «Зенитом» впервые в сезоне. И это главная сенсация тура

Источник: Советский спорт

Первый выход с лета и жертва ради Дзюбы.

Почти два месяца Олег Шатов не появлялся в основе «Зенита», с домашнего «Утрехта». Он то вообще не летал с командой на выездные матчи, то выходил на 10−15 минут в концовках при нуле голов у петербуржцев и не помогал это исправлять. На «Арсенал» вышел в старте и Олег, и Игорь Смольников — другой зенитовец, который без клубной практики потерял место в сборной России.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 13, 15.10.2017, 19:00 Зенит 0 Арсенал Т 1

Шатов в первом тайме двигал атаку «Зенита» активнее всех. Не выключался из эпизода, даже когда терял мяч — получались перспективные вторые шансы. Грамотно смещался в центр с финтами — приводило к умным передачам. Уводил за собой в середину одного из соперников — чтобы Кришито мог подключиться или сразу дать на ход одному из форвардов.

Одному из двоих на этот раз: Александру Кокорину или Себастьяну Дриусси, которые менялись сторонами, но были одинаково близко к чужой штрафной почти все время.

К концу первого тайма, когда в атаке у «Зенита» стало совсем тоскливо, Манчини перекинул Шатова на правую сторону, но там ему не удалось быстро раскачать ситуацию. Первый удар хозяев в створ пришел из центра, от Александра Ерохина, самый опасный момент за пару минут до перерыва тоже создали для него — но полузащитник, только что почти полностью отыгравший оба матча за сборную, пробил головой выше.

Как раз Шатовым пришлось пожертвовать, чтобы на второй тайм перестроиться в три форварда: вместо Олега вышел Артем Дзюба.

Две правильных отмены и одна контратака.

Очередной плюс от глубины состава Манчини: у него есть возможность без проблем оставлять в запасе всех троих аргентинцев, путешествовавших в Южную Америку на финал отбора к чемпионату мира. Устать на поле Ригони, Паредес и Маммана не могли, в сумме они отыграли только 51 минуту. Но джетлаг эмоциями успешной концовки и зарядом от недели рядом с Месси на сто процентов не покроешь.

Любопытнее всего, сколько иностранцев Манчини выпустит в четверг против «Русенборга» после того как его восьмерых легионеров обсудил даже президент. В чемпионате с лимитом «Зенит» против «Арсенала» стартовал даже с перебором россиян: шестеро вместо обязательных пятерых. Решение обойтись без Мамманы — единственного, кто слетал в Аргентину и не сыграл — подвинуло в центр Ивановича и освободило позицию правого защитника для Смольникова.

С тремя нападающими «Зенит» по-настоящему включился. Петербуржцы, конечно, знали, что даже ничья увеличила бы их отрыв от «Локомотива», который в первом матче дня проиграл Уфе Сергея Семака.

В первой половине второго тайма зенитовцы даже дважды забили: оба раза головой после подач с правой стороны. Но голы Ивановича и Дзюбы отменил ассистент на бровке, и ни к одному эпизоду нет вопросов. Пара чистых офсайдов, две качественные ловушки «Арсенала».

Но страшнее всего для «Зенита», оказалось, контратака Тулы. В штрафной с двумя выделяющимися заплатками на газоне, когда туда пришел Андрей Лунев, не происходило вообще ничего интересного. Пока Кирилл Комбаров не убежал по правому краю и не отдал низом в обход Ивановича со Смольниковым на Кангва.

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Первым из вратарей сборной России внезапно пропустил именно Лунев. Это было жутко нелогично, к тому моменту Манчини сделал уже две замены и вернулся к границе лимита, когда выпустил Паредеса вместо Кузяева. Его третья попытка повлиять на атаку, уже во взрывоопасной ситуации — Полоз вместо Ерохина — вообще не успела сказаться на игре.