Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Пилот вернул вылетевший из Москвы самолет обратно из-за инцидента
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага0
Леганес2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер0
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» с минимальным счётом уступил тульскому «Арсеналу».

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва. Таким образом, сине-бело-голубые проиграли в чемпионате страны впервые с 7 мая.

Несмотря на неудачный результат, «Зенит» (28 очков) остаётся лидером в таблице РФПЛ. «Арсенал» (17 очков) располагается на восьмой строчке.

Зенит 0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
15.10.2017, 19:00 Зрители: 45746 основной раунд: 13-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Миодраг Божович
Голы
10 Эванс Кангва (К. Комбаров, А. Хагуш) 73′
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
Доменико Кришито (к) 4
Миха Мевля 23
Бранислав Иванович 60
Матиас Краневиттер 8
Александр Кокорин 9
Себастьян Дриусси 11
65′ Далер Кузяев 14
77′ Леандро Паредес 5
46′ Олег Шатов 17
Артем Дзюба 22
81′ Александр Ерохин 21
Дмитрий Полоз 7
30 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу 53′
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
11 Сергей Ткачев
55 Александру Бурчану
21 Виктор Альварес 79′
8 Гиа Григалава
88 Игорь Шевченко 62′
14 Анри Хагуш
20 Горан Чаушич 87′ 37′
87 Илья Максимов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 1
4 Угловые 4
10 Фолы 15
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь