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Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая
В матче 13-го тура российской
В матче 13-го тура российской
Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва. Таким образом,
Несмотря на неудачный результат, «Зенит» (28 очков) остаётся лидером в таблице РФПЛ. «Арсенал» (17 очков) располагается на восьмой строчке.
|Роберто Манчини
|Миодраг Божович
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Артем Чистяков (Азов, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)