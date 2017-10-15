Тульский «Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ с 7 мая

Единственный гол был забит на 73-й минуте — Кирилл Комбаров разогнался на правом фланге, сместился в штрафную и прострелил мимо защитника на Эванса Кангва, который ударил в ближний угол ворот мимо Андрея Лунёва. Таким образом, сине-бело-голубые проиграли в чемпионате страны впервые с 7 мая.