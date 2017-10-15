Денис Глушаков: Когда я забил, Ещенко крикнул: «С возвращением!»

Источник: Советский спорт

ВАЖНО — КАК ИГРАЕТ КОМАНДА.

— Что вы почувствовали, забив в первом же матче после возвращения?

— Я целый месяц не играл, и, конечно, было большое желание вернуться в коллектив. Самое главное — это то, что я быстро адаптировался и сделал это именно в этом матче. А то, что мне удалось забить, это как вишенка на торте.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 13, 13.10.2017, 19:30 Ахмат 1 Спартак М 2

— Сложно было войти в игру после травмы?

— С первых минут я почувствовал уверенность. Мы играли очень здорово, весь матч проходил под нашу диктовку, за исключением концовок двух таймов.

— Перед игрой вы думали, что для обретения уверенности обязательно нужно забить?

— Я не думал об этом. Для меня, в первую очередь, важны командные действия, потом уже все остальное. На протяжении этого сезона нас часто преследовали неудачи, невезение: во многих матчах мы на последних минутах теряли очки. Удачные игры с «Ливерпулем» и «Уралом» тоже были очень тяжелыми, они отняли у нас много сил. Ну и, наконец, нужно было каким-то образом вернуть доверие болельщиков, чтобы у нас началась белая полоса.

Мы работаем, очень много работаем и стремимся побеждать в каждом матче. Но в футболе случаются поражения, и с этим ничего не поделаешь.

— Как партнеры восприняли ваше возвращение как капитана команды?

— На протяжении трех недель, когда я лечился, каждый день видел ребят, был с командой. Хоть и не выходил на поле, но всегда присутствовал рядом с ними, не пропускал ни одной игры, был на каждой тренировке. И я думаю, что они ощущали мою поддержку.

Перед матчем с «Ахматом» ребята просили меня играть аккуратнее, чтобы травма не приобрела характер рецидива. Когда забил гол, Ещенко подбежал и крикнул: «С возвращением!».

СКОРО ВЕРНЕТСЯ ТОТ «СПАРТАК», КОТОРЫЙ БЫЛ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

— Промес также вернулся вместе с вами. Насколько для него была важна эта игра?

— Мы лечились вместе, и он точно так же, как и я, был с командой и хотел забить в этом матче. Ходил все время и повторял со смешным акцентом: «Ахмат», «Ахмат .. матч, «Ахмат .. надо обязательно забить, очень важно…».

Мы знали, что с «Ахматом» будет сложно. В Грозном по-другому не бывает. Мы очень стремились выиграть.

И хорошо, что нам удалось взять три очка. Радует еще и то, что ближайшие конкуренты от нас далеко не оторвались. Впереди еще много игр в чемпионате, и есть возможность наверстать упущенное. Если продолжим так же работать и двигаться в правильном направлении, то все выровняется, и вернется тот «Спартак», который был в прошлом году.

— Многие эксперты отмечают, что матч с «Ахматом» был ничейным. Вы согласны с этим?

— Мы контролировали весь ход игры, но в концовке чуть ослабили инициативу. Результат, на мой взгляд, объективный. Вспомните моменты в первом тайме, счет мог быть крупнее. То, что мы стали играть в конце вторым номером, объяснимо: при таком счете выгоднее всего играть на контратаках, поэтому мы и выбрали эту тактику.

Не стоит забывать и о поле на «Ахмат-Арене». Понятно, что мы играли в равных условиях, но газон давал о себе знать, много было необоснованных ошибок из-за этого.

— Уровень сопротивления соперника в этом году другой?

— В «Ахмате» много новых футболистов, хорошие игроки ушли, но в тоже время пришли и другие мастера. В прошлом году мы обыграли их два раза и в гостях, и дома. Тогда был другой состав. Говорить о том, какой состав у них слабее, какой сильнее — не могу.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Группа E, 17.10.2017, 21:45 Спартак М - Севилья -

О «СЕВИЛЬЕ» ПОКА НЕ ДУМАЕМ.

— Череда травм в «Спартаке» закончилась?

— Я думаю, тренерский штаб проанализировал ситуацию и сделал определенные выводы. Наша медицинская бригада хорошо делает свою работу, многие быстро восстанавливаются и в скором времени вернутся в строй.

— Каррера после игры сказал вам какие-то слова?

— Отдельного разговора у нас с ним не было. Он поздравил всех нас и поблагодарил за хороший матч.

— О «Севилье» уже думали?

— Никто в команде пока не обсуждает предстоящую игру. За день до матча будем разбирать игру испанцев. Сейчас пока идет процесс восстановления. Всему свое время.