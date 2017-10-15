Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Рубин» — 0:1, в котором все решил единственный гол.
«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Рубин» — 0:1, в котором все решил единственный гол.
БЕРДЫЕВ АНШЛАГА НЕ СОБРАЛ.
Время лечит — это как раз про Курбана Бердыева и болельщиков «Ростова». Первое время поклонники
Кроме тренерского штаба в южную столицу приехали и пятеро
Практически не было сомнений, что на матче с такой афишей будет аншлаг, но оказалось, что для ростовчан возвращение Бердыева -событие практически рядовое. На трибунах с трудом собралось около 10 тысяч зрителей. Из Казани и вовсе приехало всего 20 человек.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РОСТОВА».
За несколько дней до матча из расположения «Ростова» пришли печальные вести. Полузащитник Артур Юсупов во время тренировкипорвал «кресты» и на ближайшие полгода остался без футбола.
Юсупову уже сделали операцию, которая прошла в Италии, и сразу после хирургического вмешательства он приступил к реабилитации. Есть шансы, что к старту второй части сезона игрок успеет вернуться в строй. Перед стартовым свистком за Южной трибуной стадионапрошла трогательная акция. Болельщики устроили флешмоб в поддержку Артура.
Еще одной головной болью Леонида Кучука стало отсутствие в заявке на матч Александра Гацкана. Капитан «Ростова» наблюдал за игройс трибуны
В нападении хозяев тоже изменения. Место Александра Бухарова занял Владимир Дядюн, а Тимофея Калачева заменил Элдор Шомуродов.
У «Рубина» же в старте сразу 4
ДЖАНАЕВ СПАС «РУБИН».
За несколько минут до матча на поле вышел Бердыев. Местная публика встретила его овациями, а вот
Первая половина тайма получилась скучной. «Рубин» больше владел мячом, но опасных моментов у ворот Сергея Песьякова не быловообще. Проснулись трибуны перед самым перерывом. Гранат сыграл рукой, судья назначил пенальти, но Майер не смог переигратьДжанаева, который, видимо, теперь «номер один» в казанской команде.
После перерыва гости воспользовались суматохой в штрафной
В концовке встречи на поле появились Калачев и Бухаров, а «Ростов»
«Рубин» прервал свою серию из четырех поражений подряд, а вот у «Ростова» дела совсем плохо. Последний раз команда Кучукавыигрывала 7 туров назад.