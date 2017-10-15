Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде

Источник: Советский спорт

БЕРДЫЕВ АНШЛАГА НЕ СОБРАЛ.

Время лечит — это как раз про Курбана Бердыева и болельщиков «Ростова». Первое время поклонники желто-синих думали, что послеухода именитого специалиста клубу конец, но все оказалось не так критично. Даже после ряда неудач хозяева до сегодняшнего дня былиблизки к еврокубковой зоне и опережали «Рубин», который заново «строит» Бердыев. Пока что «волшебства» у Курбана Бекиевича неполучается. Чудеса, которые он творил на Дону исчезли, а его новая команда моментами выглядит даже хуже, чем при Хавьере Грасии. После возвращения в Татарстан Бердыев никак не может обрести счастье, хотя перед началом сезона казалось, что казанцы претендентына место в тройке.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 13, 15.10.2017, 16:30 Ростов 0 Рубин 1

Кроме тренерского штаба в южную столицу приехали и пятеро экс-игроков «Ростова». Еще недавно Федор Кудряшов, Сесар Навас, Сердар Азмун, Сослан Джанаев и Владимир Гранат успешно представляли желто-синих в Лиге чемпионов, а теперь они на «Олимпе-2» лишь гости.

Практически не было сомнений, что на матче с такой афишей будет аншлаг, но оказалось, что для ростовчан возвращение Бердыева -событие практически рядовое. На трибунах с трудом собралось около 10 тысяч зрителей. Из Казани и вовсе приехало всего 20 человек.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РОСТОВА».

За несколько дней до матча из расположения «Ростова» пришли печальные вести. Полузащитник Артур Юсупов во время тренировкипорвал «кресты» и на ближайшие полгода остался без футбола. Желто-синие же лишились ключевого футболиста.

Юсупову уже сделали операцию, которая прошла в Италии, и сразу после хирургического вмешательства он приступил к реабилитации. Есть шансы, что к старту второй части сезона игрок успеет вернуться в строй. Перед стартовым свистком за Южной трибуной стадионапрошла трогательная акция. Болельщики устроили флешмоб в поддержку Артура.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaJqegrA0sG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Не считая родных и близких ,футбол самое главное что у меня есть в жизни ,к сожалению из за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно пол года,хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановление,уже прошла ОПЕРАЦИЯ тьфу тьфу тьфу вроде успешно??????огромное спасибо докторам и руководству @fcrostov и @zenit_spb которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию и ещё хочу сказать большое спасибо всем кто поддержал меня и лично напрямую,и в интернете !!!в такую не простую минуту каждое доброе слово,каждый комментарий для меня навес золота ??желаю всем здоровья и обходиться без травм ,пожалуй в жизни это самое главное !!!!!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Артур Юсупов (@jusup8) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-12T14:16:49+00:00">Окт 12 2017 в 7:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одной головной болью Леонида Кучука стало отсутствие в заявке на матч Александра Гацкана. Капитан «Ростова» наблюдал за игройс трибуны из-за перебора желтых карточек. В итоге центр поля хозяев выглядел очень экспериментально. Пару Павлу Могилевцу составилсловенец Жан Майер.

В нападении хозяев тоже изменения. Место Александра Бухарова занял Владимир Дядюн, а Тимофея Калачева заменил Элдор Шомуродов.

У «Рубина» же в старте сразу 4 экс-ростовчанина. Из бывших желто-синих на скамейке остался лишь автор мяча в ворота сборной России- Азмун.

ДЖАНАЕВ СПАС «РУБИН».

За несколько минут до матча на поле вышел Бердыев. Местная публика встретила его овациями, а вот экс-игроки получили свою порциюсвиста, когда диктор объявлял стартовый состав гостей.

Первая половина тайма получилась скучной. «Рубин» больше владел мячом, но опасных моментов у ворот Сергея Песьякова не быловообще. Проснулись трибуны перед самым перерывом. Гранат сыграл рукой, судья назначил пенальти, но Майер не смог переигратьДжанаева, который, видимо, теперь «номер один» в казанской команде.

После перерыва гости воспользовались суматохой в штрафной желто-синих и реализовали свой единственный момент. Расторопнее всехоказался Ян М’Вила.

В концовке встречи на поле появились Калачев и Бухаров, а «Ростов» все-таки забил, но у Евгения Макеева был зафиксирован офсайд.