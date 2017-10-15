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19:38 (мск), источник: Советский спорт

Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде

«Советский спорт» о матче «Ростов» — «Рубин» — 0:1, в котором все решил единственный гол.

Источник: Советский спорт

БЕРДЫЕВ АНШЛАГА НЕ СОБРАЛ.

Время лечит — это как раз про Курбана Бердыева и болельщиков «Ростова». Первое время поклонники желто-синих думали, что послеухода именитого специалиста клубу конец, но все оказалось не так критично. Даже после ряда неудач хозяева до сегодняшнего дня былиблизки к еврокубковой зоне и опережали «Рубин», который заново «строит» Бердыев. Пока что «волшебства» у Курбана Бекиевича неполучается. Чудеса, которые он творил на Дону исчезли, а его новая команда моментами выглядит даже хуже, чем при Хавьере Грасии. После возвращения в Татарстан Бердыев никак не может обрести счастье, хотя перед началом сезона казалось, что казанцы претендентына место в тройке.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 16:30
Ростов
0Рубин1

Кроме тренерского штаба в южную столицу приехали и пятеро экс-игроков «Ростова». Еще недавно Федор Кудряшов, Сесар Навас, Сердар Азмун, Сослан Джанаев и Владимир Гранат успешно представляли желто-синих в Лиге чемпионов, а теперь они на «Олимпе-2» лишь гости.

Практически не было сомнений, что на матче с такой афишей будет аншлаг, но оказалось, что для ростовчан возвращение Бердыева -событие практически рядовое. На трибунах с трудом собралось около 10 тысяч зрителей. Из Казани и вовсе приехало всего 20 человек.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РОСТОВА».

За несколько дней до матча из расположения «Ростова» пришли печальные вести. Полузащитник Артур Юсупов во время тренировкипорвал «кресты» и на ближайшие полгода остался без футбола. Желто-синие же лишились ключевого футболиста.

Юсупову уже сделали операцию, которая прошла в Италии, и сразу после хирургического вмешательства он приступил к реабилитации. Есть шансы, что к старту второй части сезона игрок успеет вернуться в строй. Перед стартовым свистком за Южной трибуной стадионапрошла трогательная акция. Болельщики устроили флешмоб в поддержку Артура.

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Еще одной головной болью Леонида Кучука стало отсутствие в заявке на матч Александра Гацкана. Капитан «Ростова» наблюдал за игройс трибуны из-за перебора желтых карточек. В итоге центр поля хозяев выглядел очень экспериментально. Пару Павлу Могилевцу составилсловенец Жан Майер.

В нападении хозяев тоже изменения. Место Александра Бухарова занял Владимир Дядюн, а Тимофея Калачева заменил Элдор Шомуродов.

У «Рубина» же в старте сразу 4 экс-ростовчанина. Из бывших желто-синих на скамейке остался лишь автор мяча в ворота сборной России- Азмун.

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ДЖАНАЕВ СПАС «РУБИН».

За несколько минут до матча на поле вышел Бердыев. Местная публика встретила его овациями, а вот экс-игроки получили свою порциюсвиста, когда диктор объявлял стартовый состав гостей.

Первая половина тайма получилась скучной. «Рубин» больше владел мячом, но опасных моментов у ворот Сергея Песьякова не быловообще. Проснулись трибуны перед самым перерывом. Гранат сыграл рукой, судья назначил пенальти, но Майер не смог переигратьДжанаева, который, видимо, теперь «номер один» в казанской команде.

После перерыва гости воспользовались суматохой в штрафной желто-синих и реализовали свой единственный момент. Расторопнее всехоказался Ян М’Вила.

В концовке встречи на поле появились Калачев и Бухаров, а «Ростов» все-таки забил, но у Евгения Макеева был зафиксирован офсайд.

«Рубин» прервал свою серию из четырех поражений подряд, а вот у «Ростова» дела совсем плохо. Последний раз команда Кучукавыигрывала 7 туров назад.

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