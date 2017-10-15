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10«Краснодар» уступил ЦСКА
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

«Локомотив» упустил шанс догнать «Зенит»

Московский «Локомотив» проиграл «Уфе» в 13-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в воскресенье, 15 октября, в Уфе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил нигерийский форвард Слай.

Таким образом, подопечные Юрия Семина с 26 очками остались на втором месте в РФПЛ, упустив шанс догнать «Зенит». У петербургской команды 28 очков и матч в запасе — в воскресенье они дома сыграют с тульским «Арсеналом». «Уфа», возглавляемая Сергеем Семаком, набрала 17 очков и поднялась на седьмое место.

В субботу ЦСКА на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 и с 24 очками расположился на третьем месте. Подопечные Игоря Шалимова впервые в своей истории потерпели четыре поражения подряд в официальных матчах.

Уфа 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
15.10.2017, 14:00 Зрители: 6123 основной раунд: 13-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Юрий Семин
Голы
76′ Силвестр Игбун (Б. Йокич, Д. Сысуев) 44
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
75′ Денис Тумасян 20
Иван Пауревич 19
72′ Силвестр Игбун 44
84′ Ондржей Ванек 9
Веролюб Салатич 6
90′ Дмитрий Стоцкий 39
Вячеслав Кротов 57
84′ Дмитрий Сысуев 7
Азамат Засеев 13
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
29 Виталий Денисов 78′
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
24 Эдер
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 84′
13 Аршак Корян
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
11 Угловые 4
23 Фолы 11
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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