Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нефтяник» в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Для полузащитника Алексея Миранчука матч с «Уфой» стал сотым в чемпионатах России в составе «красно-зеленых».
«Локомотив», проигравший третий матч в
|Уфа
|
1:0
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Сергей Семак
|Юрий Семин
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|4
|23
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)