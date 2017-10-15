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16:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нефтяник» в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Для полузащитника Алексея Миранчука матч с «Уфой» стал сотым в чемпионатах России в составе «красно-зеленых».

«Локомотив», проигравший третий матч в премьер-лиге в текущем сезоне, с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от лидирующего санкт-петербургского «Зенита». «Уфа» (17) идет седьмой.

Уфа 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
15.10.2017, 14:00 Зрители: 6123 основной раунд: 13-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Юрий Семин
Голы
76′ Силвестр Игбун (Б. Йокич, Д. Сысуев) 44
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Алексей Никитин 4
75′ Денис Тумасян 20
Иван Пауревич 19
72′ Силвестр Игбун 44
84′ Ондржей Ванек 9
Веролюб Салатич 6
90′ Дмитрий Стоцкий 39
Вячеслав Кротов 57
84′ Дмитрий Сысуев 7
Азамат Засеев 13
1 Маринату Алвим Гильерме
31 Мачей Рыбус
29 Виталий Денисов 78′
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
24 Эдер
23 Дмитрий Тарасов
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 84′
13 Аршак Корян
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
11 Угловые 4
23 Фолы 11
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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