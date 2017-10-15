«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Нефтяник» в Уфе в воскресенье, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых единственный гол на 76-й минуте забил Сильвестр Игбун. Для полузащитника Алексея Миранчука матч с «Уфой» стал сотым в чемпионатах России в составе «красно-зеленых».