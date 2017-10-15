«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Депортиво
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К
Карпаты
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Эвертон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Торино
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Аталанта
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Кьево
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Рубин
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
14.10
Атлетико1
Барселона1
Футбол. Зарубежный
14.10
Рома0
Наполи1
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА
«Барселону» никто не мог остановить. До «Атлетико»
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
8«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» разошлись миром
10:51 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Три матча в Уфе, Ростове-на- Дону и Санкт-Петербурге пройдут в воскресенье в 13-м туре чемпионата России по футболу. Лидер «Зенит» примет тульский «Арсенал», тогда как «Локомотив» сыграет в гостях с «Уфой».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 19:00
Зенит
-Арсенал Т-

«Зенит» опережает «Локомотив» всего на два очка, столичная команда приблизилась к лидеру перед перерывом в чемпионате, когда подопечные Роберто Манчини потеряли очки в Махачкале, сыграв вничью с «Анжи». На стадионе «Санкт- Петербург» «Зенит» в нынешнем сезоне выступает удачно, лишь раз сыграв вничью — с «Ростовом» (0:0) и одержав три крупные победы, в том числе и над чемпионом «Спартаком» (5:1). К тому же «Арсенал» — самый удобный соперник для «Зенита», который победил туляков во всех четырех сыгранных матчах при общей разнице мячей 12:0.

«Арсенал» в гостях выступает не лучшим образом, сумев победить лишь «Ахмат», хотя в целом команда Миодрага Божовича на ходу, поднявшись на 12-е место и покинув зону переходных матчей. Под вопросом участие в матче лучшего бомбардира «Арсенала» черногорца Луки Джорджевича, который арендован у «Зенита».

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 14:00
Уфа
-Локомотив М-

«Локомотив» в Башкирии

«Локомотив» в случае собственной победы и осечки «Зенита» может выйти на первое место в таблице. Команда Юрия Семина выиграла два матча подряд, в том числе и у «Динамо» с разгромным счетом 3:0, к тому же начал забивать португальский нападающий Эдер.

Уфимский клуб под руководством бывшего полузащитника и тренера «Зенита» Сергея Семака в нынешнем сезоне борется за выживание, однако в предыдущем туре команда из Башкирии сумела выстоять в гостевом матче с ЦСКА (0:0). При этом командам из верхней части таблицы на своем поле «Уфа» проигрывала — «Ростову» (1:4) и «Краснодару» (0:1), сумев добиться ничьей лишь со «Спартаком» (0:0).

Встреча «Уфы» и «Локомотива» пройдет на стадионе «Нефтяник» (14:00 мск), главный арбитр — Алексей Сухой из Люберец.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 15.10.2017, 16:30
Ростов
-Рубин-

Бердыев против «Ростова»

В 16:30 «Ростов» примет «Рубин», который возглавляет Курбан Бердыев, поднявший ростовчан на второе место в чемпионате страны и выведший в групповую стадию Лиги чемпионов. Летом Бердыев вернулся в ставшую для него родным Казань, а пришедший на его место белорусский специалист Леонид Кучук сохранил большинство наработок предшественника, и «Ростов» продолжает оставаться хорошо дисциплинированной командой с надежной обороной — 10 пропущенных мячей в 12 матчах.

Впрочем, «Ростов» не может выиграть уже на протяжении шести матчей, три последние встречи проиграв. При этом клуб набрал на два очка больше «Рубина», где Бердыев начал серьезную перестройку, которая результат должна дать лишь после зимнего перерыва в чемпионате, так случалось со всеми командами этого специалиста. Осенью «Рубин» попал в серьезный игровой кризис, потерпев четыре поражения подряд со счетом 0:1 и опустившись на 11-е место, фактически начав борьбу за выживание.

Главный арбитр матча «Ростов» — «Рубин» — Алексей Еськов из Москвы, встреча пройдет на стадионе «Олимп-2».

13-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» проиграл «Спартаку» (1:2). В субботу «Динамо» победило «СКА- Хабаровск» (2:0), «Урал» оказался сильнее «Анжи» (2:1), тогда как «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1). Завершится тур в понедельник матчем между «Амкаром» и «Тосно».

Лидирует в чемпионате «Зенит», набрав 28 очков. «Локомотив» идет вторым (26), ЦСКА занимает третью строчку (24 очка после 13 матчей).

 Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"
Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае
«Челси» сенсационно уступил «Кристал Пэлас»
Итоги дня КХЛ: Капризов сделал результат ЦСКА
«Барселону» никто не мог остановить. До «Атлетико»
«Вегас» вернул Шипачева из фарм-клуба
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь