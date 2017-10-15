«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» опережает «Локомотив» всего на два очка, столичная команда приблизилась к лидеру перед перерывом в чемпионате, когда подопечные Роберто Манчини потеряли очки в Махачкале, сыграв вничью с «Анжи». На стадионе «Санкт- Петербург» «Зенит» в нынешнем сезоне выступает удачно, лишь раз сыграв вничью — с «Ростовом» (0:0) и одержав три крупные победы, в том числе и над чемпионом «Спартаком» (5:1). К тому же «Арсенал» — самый удобный соперник для «Зенита», который победил туляков во всех четырех сыгранных матчах при общей разнице мячей 12:0.

«Арсенал» в гостях выступает не лучшим образом, сумев победить лишь «Ахмат», хотя в целом команда Миодрага Божовича на ходу, поднявшись на 12-е место и покинув зону переходных матчей. Под вопросом участие в матче лучшего бомбардира «Арсенала» черногорца Луки Джорджевича, который арендован у «Зенита».

Матч начнется в 19:00 мск, главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

«Локомотив» в Башкирии

«Локомотив» в случае собственной победы и осечки «Зенита» может выйти на первое место в таблице. Команда Юрия Семина выиграла два матча подряд, в том числе и у «Динамо» с разгромным счетом 3:0, к тому же начал забивать португальский нападающий Эдер.

Уфимский клуб под руководством бывшего полузащитника и тренера «Зенита» Сергея Семака в нынешнем сезоне борется за выживание, однако в предыдущем туре команда из Башкирии сумела выстоять в гостевом матче с ЦСКА (0:0). При этом командам из верхней части таблицы на своем поле «Уфа» проигрывала — «Ростову» (1:4) и «Краснодару» (0:1), сумев добиться ничьей лишь со «Спартаком» (0:0).

Встреча «Уфы» и «Локомотива» пройдет на стадионе «Нефтяник» (14:00 мск), главный арбитр — Алексей Сухой из Люберец.

Бердыев против «Ростова»

В 16:30 «Ростов» примет «Рубин», который возглавляет Курбан Бердыев, поднявший ростовчан на второе место в чемпионате страны и выведший в групповую стадию Лиги чемпионов. Летом Бердыев вернулся в ставшую для него родным Казань, а пришедший на его место белорусский специалист Леонид Кучук сохранил большинство наработок предшественника, и «Ростов» продолжает оставаться хорошо дисциплинированной командой с надежной обороной — 10 пропущенных мячей в 12 матчах.

Впрочем, «Ростов» не может выиграть уже на протяжении шести матчей, три последние встречи проиграв. При этом клуб набрал на два очка больше «Рубина», где Бердыев начал серьезную перестройку, которая результат должна дать лишь после зимнего перерыва в чемпионате, так случалось со всеми командами этого специалиста. Осенью «Рубин» попал в серьезный игровой кризис, потерпев четыре поражения подряд со счетом 0:1 и опустившись на 11-е место, фактически начав борьбу за выживание.

Главный арбитр матча «Ростов» — «Рубин» — Алексей Еськов из Москвы, встреча пройдет на стадионе «Олимп-2».

13-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» проиграл «Спартаку» (1:2). В субботу «Динамо» победило «СКА- Хабаровск» (2:0), «Урал» оказался сильнее «Анжи» (2:1), тогда как «Краснодар» уступил ЦСКА (0:1). Завершится тур в понедельник матчем между «Амкаром» и «Тосно».