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21:42 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на 3-е место

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА обыграли «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России и сместили краснодарцев с третьего места в турнирной таблице.

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10
фотографий
10
фотографий

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, в составе которых на 38-й минуте гол забил Алексей Березуцкий.

ЦСКА набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар», в активе которого остался 21 балл, занимает четвертую строчку.

В следующем туре ЦСКА 22 октября примет лидера чемпионата санкт-петербургский «Зенит», а «Краснодар» 23 октября встретится на выезде с московским «Локомотивом».

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
14.10.2017, 19:00 основной раунд: 13-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Виктор Гончаренко
Голы
6 Алексей Березуцкий (Мариу Фернандес) 38′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Маурисио Перейра 33
85′ Федор Смолов 10
75′ Юрий Газинский 8
Вандерсон Масиэл 7
73′ Роман Шишкин 30
Рикардо Лаборде 21
46′ Михайло Ристич 27
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
8 Георгий Миланов
66 Бибрас Натхо 54′
89 Константин Кучаев 73′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 89′
72 Астемир Гордюшенко
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
7 Угловые 7
11 Фолы 8
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
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