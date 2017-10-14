Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на 3-е место
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, в составе которых на 38-й минуте гол забил Алексей Березуцкий.
ЦСКА набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар», в активе которого остался 21 балл, занимает четвертую строчку.
В следующем туре ЦСКА 22 октября примет лидера чемпионата
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|8
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)