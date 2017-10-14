ЦСКА обыграл «Краснодар» и вышел на 3-е место

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Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев, в составе которых на 38-й минуте гол забил Алексей Березуцкий.

ЦСКА набрал 24 очка и вышел на третье место в турнирной таблице РФПЛ, «Краснодар», в активе которого остался 21 балл, занимает четвертую строчку.