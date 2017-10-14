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22:40 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар»

Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром» попало всего 17 футболистов. На гостевую игру не полетели четыре лидера: Алан Дзагоев будет лечиться ещё долго, Александр Головин, вопреки ожиданиям, не вернулся в общую группу быстро, Василий Березуцкий тоже не смог восстановиться во время перерыва, а Виктор Васин вернулся с травмой уже из сборной. Ещё один системообразующий игрок — Понтус Вернблум — остался в запасе, недолечив рваную рану. Так себе новости перед домашним матчем с «Базелем».

Виктору Гончаренко пришлось затыкать дыры в составе теми, кто есть. Набабкин стал правым центральным защитником, в центре поля сыграла тройка дублёров Натхо-Миланов-Кучаев, а в нападении к Витиньо был отправлен Оланаре. И поначалу он, как обычно, скорее мешал, чем помогал ЦСКА.

Помните, как в матче с «Янг Бойз» нигериец оттолкнул от мяча Дзагоева, после чего Алан извергнул в адрес одноклубника непереводимую игру слов? На этот раз оттолкнул от мяча бразильского партнёра и запорол атаку «армейцев» в самом начале матча. Но с каждой атакой, казалось, Оланаре играл всё более осмысленно.

Но гол ЦСКА в первом тайме пришёл, откуда не ждал никто. Вместо хромающего Фернандеса аут выбросил Набабкин, всё-таки отдал пас на русского бразильца, который навесил в штрафную «Краснодара». Там Витиньо поборолся с защитниками, но до мяча не достал — зато достал Алексей Березуцкий. Удар центрбэка — рикошетом от пятки Шишкина мяч влетел в штангу, а оттуда в ворота Синицына.

Гол хоть и курьёзный, но абсолютно логичный, по игре. До перерыва ЦСКА атаковал намного больше и опаснее, хоть и владел мячом меньше 40%. Но во втором тайме всё немного изменилось.

Команды Гончаренко умеют и любят играть в обороне. «Сначала нужно выстроить защитные построения, затем наладить игру в нападении», — говорил он в интервью. Так что задачей «армейцев» на вторую половину, особенно в таком состоянии, однозначно было удержать этот счёт. «Краснодару» пришлось давить. Давить получалось, но в завершающей стадии команда столкнулась с невероятными проблемами.

21 удар и всего 4 (четыре!) в створ — такова статистика «Краснодара». Уверенность Акинфеева сглаживала впечатление от ошибок ЦСКА в обороне. Часто виноваты были сами краснодарцы: швед Классон запорол два шикарных момента, не попадая в ворота с нескольких метров. Смолов был не похож на себя, вчистую проигрывая борьбу «армейским» защитникам.

В то же время в обороне «Краснодар» позволял сопернику слишком много. За 10 минут до конца матча Витиньо рванул в штрафную Синицына, опередив всех защитников метров на 20, но не смог справиться с нервами и тоже в створ не попал. Тем не менее, эта ошибка не стоила ЦСКА результата — перед очередным туром Лиги чемпионов «армейцы» уверенно и неожиданно победили малыми силами. Теперь важно надеяться, что к Лиге чемпионов успеет восстановиться хотя бы половина травмированных игроков.

А «Краснодар» потерпел третье поражение в РФПЛ подряд. Терпение Сергея Галицкого подходит к концу.

Краснодар 0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
14.10.2017, 19:00 Зрители: 32579 основной раунд: 13-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Виктор Гончаренко
Голы
6 Алексей Березуцкий (Мариу Фернандес) 39′
Составы
Андрей Синицын 88
Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Маурисио Перейра 33
85′ Федор Смолов 10
75′ Юрий Газинский 8
Вандерсон Масиэл 7
73′ Роман Шишкин 30
Рикардо Лаборде 21
46′ Михайло Ристич 27
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
6 Алексей Березуцкий
14 Кирилл Набабкин
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
8 Георгий Миланов
66 Бибрас Натхо 54′
89 Константин Кучаев 73′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 88′
72 Астемир Гордюшенко
99 Аарон Самуэль Оланаре 67′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
7 Угловые 7
11 Фолы 8
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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