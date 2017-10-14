ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар»
Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.
Гол Березуцкого после рикошета принес «армейцам», приехавшим на выезд без лидеров, удивительную победу.
В заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром» попало всего 17 футболистов. На гостевую игру не полетели четыре лидера: Алан Дзагоев будет лечиться ещё долго, Александр Головин, вопреки ожиданиям, не вернулся в общую группу быстро, Василий Березуцкий тоже не смог восстановиться во время перерыва, а Виктор Васин вернулся с травмой уже из сборной. Ещё один системообразующий игрок — Понтус Вернблум — остался в запасе, недолечив рваную рану. Так себе новости перед домашним матчем с «Базелем».
Виктору Гончаренко пришлось затыкать дыры в составе теми, кто есть. Набабкин стал правым центральным защитником, в центре поля сыграла тройка дублёров
Помните, как в матче с «Янг Бойз» нигериец оттолкнул от мяча Дзагоева, после чего Алан извергнул в адрес одноклубника непереводимую игру слов? На этот раз оттолкнул от мяча бразильского партнёра и запорол атаку «армейцев» в самом начале матча. Но с каждой атакой, казалось, Оланаре играл всё более осмысленно.
Но гол ЦСКА в первом тайме пришёл, откуда не ждал никто. Вместо хромающего Фернандеса аут выбросил Набабкин,
Гол хоть и курьёзный, но абсолютно логичный, по игре. До перерыва ЦСКА атаковал намного больше и опаснее, хоть и владел мячом меньше 40%. Но во втором тайме всё немного изменилось.
Команды Гончаренко умеют и любят играть в обороне. «Сначала нужно выстроить защитные построения, затем наладить игру в нападении», — говорил он в интервью. Так что задачей «армейцев» на вторую половину, особенно в таком состоянии, однозначно было удержать этот счёт. «Краснодару» пришлось давить. Давить получалось, но в завершающей стадии команда столкнулась с невероятными проблемами.
21 удар и всего 4 (четыре!) в створ — такова статистика «Краснодара». Уверенность Акинфеева сглаживала впечатление от ошибок ЦСКА в обороне. Часто виноваты были сами краснодарцы: швед Классон запорол два шикарных момента, не попадая в ворота с нескольких метров. Смолов был не похож на себя, вчистую проигрывая борьбу «армейским» защитникам.
В то же время в обороне «Краснодар» позволял сопернику слишком много. За 10 минут до конца матча Витиньо рванул в штрафную Синицына, опередив всех защитников метров на 20, но не смог справиться с нервами и тоже в створ не попал. Тем не менее, эта ошибка не стоила ЦСКА результата — перед очередным туром Лиги чемпионов «армейцы» уверенно и неожиданно победили малыми силами. Теперь важно надеяться, что к Лиге чемпионов успеет восстановиться хотя бы половина травмированных игроков.
А «Краснодар» потерпел третье поражение в РФПЛ подряд. Терпение Сергея Галицкого подходит к концу.
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|8
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)