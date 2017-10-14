ЦСКА потерял полкоманды, но все равно обыграл «Краснодар»

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В заявку ЦСКА на матч с «Краснодаром» попало всего 17 футболистов. На гостевую игру не полетели четыре лидера: Алан Дзагоев будет лечиться ещё долго, Александр Головин, вопреки ожиданиям, не вернулся в общую группу быстро, Василий Березуцкий тоже не смог восстановиться во время перерыва, а Виктор Васин вернулся с травмой уже из сборной. Ещё один системообразующий игрок — Понтус Вернблум — остался в запасе, недолечив рваную рану. Так себе новости перед домашним матчем с «Базелем».

Виктору Гончаренко пришлось затыкать дыры в составе теми, кто есть. Набабкин стал правым центральным защитником, в центре поля сыграла тройка дублёров Натхо-Миланов-Кучаев, а в нападении к Витиньо был отправлен Оланаре. И поначалу он, как обычно, скорее мешал, чем помогал ЦСКА.

Помните, как в матче с «Янг Бойз» нигериец оттолкнул от мяча Дзагоева, после чего Алан извергнул в адрес одноклубника непереводимую игру слов? На этот раз оттолкнул от мяча бразильского партнёра и запорол атаку «армейцев» в самом начале матча. Но с каждой атакой, казалось, Оланаре играл всё более осмысленно.



Но гол ЦСКА в первом тайме пришёл, откуда не ждал никто. Вместо хромающего Фернандеса аут выбросил Набабкин, всё-таки отдал пас на русского бразильца, который навесил в штрафную «Краснодара». Там Витиньо поборолся с защитниками, но до мяча не достал — зато достал Алексей Березуцкий. Удар центрбэка — рикошетом от пятки Шишкина мяч влетел в штангу, а оттуда в ворота Синицына.

Гол хоть и курьёзный, но абсолютно логичный, по игре. До перерыва ЦСКА атаковал намного больше и опаснее, хоть и владел мячом меньше 40%. Но во втором тайме всё немного изменилось.

Команды Гончаренко умеют и любят играть в обороне. «Сначала нужно выстроить защитные построения, затем наладить игру в нападении», — говорил он в интервью. Так что задачей «армейцев» на вторую половину, особенно в таком состоянии, однозначно было удержать этот счёт. «Краснодару» пришлось давить. Давить получалось, но в завершающей стадии команда столкнулась с невероятными проблемами.