Хохлов стартовал с победы над «СКА-Хабаровском» на посту главного тренера «Динамо»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уотфорд0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д0
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес0
Реал Сосьедад0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус0
Лацио0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Наполи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки1
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе1
Реал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Сталь Д0
Заря Лг1
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес1
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас2
Челси1
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли1
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити7
Стоук Сити2
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси2
Хаддерсфилд0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал2
Анжи1
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм2
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария5
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта0
Шальке-042
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-961
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц3
Гамбург2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Енисей2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К1
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец0
Кубань3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Ротор-Волгоград1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб2
Спартак-22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень3
Тамбов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик1
Севилья0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь1
Факел0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Оренбург1
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
20:25 (мск), источник: ТАСС

Хохлов стартовал с победы над «СКА-Хабаровском» на посту главного тренера «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 14 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московское «Динамо» со счетом 2:0 одержало победу над футбольным клубом «СКА-Хабаровск» в первом официальном матче под руководством нового главного тренера Дмитрия Хохлова. Встреча 13-го тура чемпионата России прошла в субботу на стадионе «Арена-Химки».

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» не могло победить на протяжении шести матчей чемпионата России, что привело к отставке с поста главного тренера Юрия Калитвинцева. Его сменил 41-летний Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду «Динамо». Бело-голубые перед матчем со СКА располагались на предпоследнем месте в турнирной таблице. 1 октября динамовские болельщики заявили, что не будут поддерживать команду, пока они не встретятся с футболистами и руководством клуба. На прошлой неделе команда с Хохловым во главе встретилась с фанатами и пообещала исправить ситуацию.

По мнению главного тренера «СКА-Хабаровска» Алексея Поддубского, назначение Хохлова добавило эмоций динамовским футболистам. По его словам, именно за счет эмоционального всплеска динамовцы больше хотели победить. Хохлов подчеркнул, что для «Динамо» в матче против «СКА- Хабаровска» главное было одержать победу. «Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла мы ставили результат», — отметил тренер.

Победа над «СКА-Хабаровском» позволила «Динамо» подняться на 13-е место в турнирной таблице, опередив хабаровчан и «Тосно» из Ленинградской области.

Прервана безголевая серия

Команды провели третью очную встречу. Ранее они встречались только в прошлом сезоне в матчах первенства Футбольной национальной лиги. Тогда оба раза со счетом 3:2 победили динамовцы, причем пять голов в ворота армейцев забил Кирилл Панченко, выбывший сейчас из строя из-за серьезной травмы.

27-летний Панченко получил травму в матче с тульским «Арсеналом» (0:1) 15 сентября. К тому моменту «Динамо» уже не забивало на протяжении двух игр, а после повреждения своего основного нападающего эта серия продлилась до пяти встреч. В шестом матче — против хабаровчан — динамовцы наконец смогли вскрыть оборону соперника — голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79).

При этом в 13 матчах чемпионата СКА забил еще меньше, чем «Динамо» (восемь голов против 11). Команда Поддубского в элитном дивизионе еще ни разу не победила в гостях, в предыдущем выездном матче проиграв «Амкару» (0:3).

Сам Поддубский, комментируя результат встречи с «Динамо», отметил, что его подопечные двигались медленно. «Моменты у нас были, но очень много было и брака, особенно в первом тайме», — заявил тренер.

Антирекорд посещаемости в сезоне

Матч «Динамо» против «СКА-Хабаровска» в Химках посетили 3632 болельщика. В текущем сезоне на домашние игры бело- голубых еще не приходило так мало зрителей. Хохлов на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему хотелось бы видеть на своей дебютной в качестве главного тренера игре намного больше болельщиков, но все зависит от результатов. Чтобы люди ходили на трибуны стадиона, «Динамо» надо побеждать.

Несмотря на малое количество болельщиков, они все-таки поддержали нового главного тренера. В начале матча на фанатском секторе был развернут небольшой баннер с благодарностью ушедшему Калитвинцеву и с поддержкой Хохлова, который завершил карьеру игрока в «Динамо» в 2010 году, а затем входил в тренерский штаб клуба.

Перед началом матча болельщики вместе с командами почтили минутой молчания память скончавшегося спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. С 2009 по 2010 год он работал на аналогичной должности в «Динамо».

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» на своем поле примет «Уфу». Обе встречи пройдут 21 октября.

Динамо М 2:0
Первый тайм: 1:0
СКА-Хабаровск
14.10.2017, 14:00 Зрители: 3632 основной раунд: 13-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Алексей Поддубский
Голы
18′ Алексей Козлов (А. Ташаев, А.В. Зотов) 25
78′ Александр Ташаев 88
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Иван Темников 11
Александр Ташаев 88
Антон Соснин 23
Александр Сапета 41
65′ Григорий Морозов 2
Ибрагим Цаллагов 15
69′ Александр Зотов 10
Николай Обольский 90
78′ Фатош Бечирай 21
Хали Тьям 6
1 Александр Довбня
5 Александр Пуцко
13 Александр Димидко (к)
37 Дмитрий Гришко
88 Георгий Наваловский
69 Денис Дедечко
87 Максим Казанков
11 Мирослав Маркович
26 Александр Черевко 56′
77 Константин Савичев
78 Николай Калинский 73′
7 Алехандро Барбаро
8 Георгий Габулов 61′
91 Венцислав Христов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 3
23 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
 Хохлов стартовал с победы над "СКА-Хабаровском" на посту главного тренера "Динамо"
Кубок мира по футболу выставлен на главной площади Калининграда
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели
ЦСКА взял верх над «Автомобилистом», доведя серию побед до 7 игр
«Динамо» в первом матче Хохлова одолело «СКА-Хабаровск»
Федерер сразится с Надалем за титул «Мастерса» в Шанхае
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с ЦСКА
«Ман Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь