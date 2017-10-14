Хохлов стартовал с победы над «СКА-Хабаровском» на посту главного тренера «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» не могло победить на протяжении шести матчей чемпионата России, что привело к отставке с поста главного тренера Юрия Калитвинцева. Его сменил 41-летний Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду «Динамо». Бело-голубые перед матчем со СКА располагались на предпоследнем месте в турнирной таблице. 1 октября динамовские болельщики заявили, что не будут поддерживать команду, пока они не встретятся с футболистами и руководством клуба. На прошлой неделе команда с Хохловым во главе встретилась с фанатами и пообещала исправить ситуацию.

По мнению главного тренера «СКА-Хабаровска» Алексея Поддубского, назначение Хохлова добавило эмоций динамовским футболистам. По его словам, именно за счет эмоционального всплеска динамовцы больше хотели победить. Хохлов подчеркнул, что для «Динамо» в матче против «СКА- Хабаровска» главное было одержать победу. «Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла мы ставили результат», — отметил тренер.

Победа над «СКА-Хабаровском» позволила «Динамо» подняться на 13-е место в турнирной таблице, опередив хабаровчан и «Тосно» из Ленинградской области.

Прервана безголевая серия

Команды провели третью очную встречу. Ранее они встречались только в прошлом сезоне в матчах первенства Футбольной национальной лиги. Тогда оба раза со счетом 3:2 победили динамовцы, причем пять голов в ворота армейцев забил Кирилл Панченко, выбывший сейчас из строя из-за серьезной травмы.

27-летний Панченко получил травму в матче с тульским «Арсеналом» (0:1) 15 сентября. К тому моменту «Динамо» уже не забивало на протяжении двух игр, а после повреждения своего основного нападающего эта серия продлилась до пяти встреч. В шестом матче — против хабаровчан — динамовцы наконец смогли вскрыть оборону соперника — голы забили Алексей Козлов (18-я минута) и Александр Ташаев (79).

При этом в 13 матчах чемпионата СКА забил еще меньше, чем «Динамо» (восемь голов против 11). Команда Поддубского в элитном дивизионе еще ни разу не победила в гостях, в предыдущем выездном матче проиграв «Амкару» (0:3).

Сам Поддубский, комментируя результат встречи с «Динамо», отметил, что его подопечные двигались медленно. «Моменты у нас были, но очень много было и брака, особенно в первом тайме», — заявил тренер.

Антирекорд посещаемости в сезоне

Матч «Динамо» против «СКА-Хабаровска» в Химках посетили 3632 болельщика. В текущем сезоне на домашние игры бело- голубых еще не приходило так мало зрителей. Хохлов на послематчевой пресс-конференции заявил, что ему хотелось бы видеть на своей дебютной в качестве главного тренера игре намного больше болельщиков, но все зависит от результатов. Чтобы люди ходили на трибуны стадиона, «Динамо» надо побеждать.

Несмотря на малое количество болельщиков, они все-таки поддержали нового главного тренера. В начале матча на фанатском секторе был развернут небольшой баннер с благодарностью ушедшему Калитвинцеву и с поддержкой Хохлова, который завершил карьеру игрока в «Динамо» в 2010 году, а затем входил в тренерский штаб клуба.

Перед началом матча болельщики вместе с командами почтили минутой молчания память скончавшегося спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании. С 2009 по 2010 год он работал на аналогичной должности в «Динамо».