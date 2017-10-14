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18:06 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ростова» дома победили «Рубин» в 13-м туре молодежного первенства России

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» на своем поле победили казанский «Рубин» в 13-м туре молодежного первенства России.

Субботняя игра в Батайске завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Норик Мкртчян (81-я и 90-я минуты), еще один гол забил Иван Данилов (15). У «Рубина» отличился Никита Голдобин (85). На 42-й минуте красную карточку получил защитник казанской команды Кирилл Лукьянчиков.

Матч основных команд пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье.

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