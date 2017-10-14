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«Спартак»: Джано предстоит длительная реабилитация
Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» сообщил о самочувствии полузащитника
Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» сообщил о самочувствии полузащитника
«Новости из Рима: Джано после операции чувствует себя хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация», — говорится в сообщении.
Напомним, 25-летнему грузинскому футболисту была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.
Сколько времени понадобится Джано на восстановление, не сообщается.