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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак»: Джано предстоит длительная реабилитация

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» сообщил о самочувствии полузащитника красно-белых Джано Ананидзе, который перенёс операцию.

Источник: РИА "Новости"

«Новости из Рима: Джано после операции чувствует себя хорошо. Теперь ему предстоит длительная реабилитация», — говорится в сообщении.

Напомним, 25-летнему грузинскому футболисту была сделана операция по поводу пластики сухожилий левого голеностопного сустава.

Сколько времени понадобится Джано на восстановление, не сообщается.

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