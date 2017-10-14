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17:01 (мск), источник: Советский спорт

«Всплеск из-за смены тренера». Хохлов и Поддубский — о матче

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог победного матча своей команды над «СКА-Хабаровском» (2:0) в рамках 13-го тура РФПЛ.

Источник: Советский спорт

— Самое главное — результат. Мы его добились. Ошибки всегда неизбежны, но во главу угла ставим результат. Все сложилось для нас хорошо.

— Зотов играл практически второго форварда. Как оцените это нововведение?
— Он футболист больше атакующий нежели оборонительный. Мы исходили из готовности футболистов. В начале матча нужно было прессинговать, поэтому его выпустили ближе к атаке. Думаю, в данной игре он со своими задачами справился.

— Насколько сильно изменили тренировочный процесс?
— Потихоньку его меняем, сразу за неделю поменять все невозможно. Да и нельзя. Свои идеи буду продвигать постепенно.

— Вы пересели на другую скамейку, чтобы можно было общаться с лайнсменом. Это важно?
— Да, это мое решение. Так было удобнее.

— Не расстроила посещаемость? Мало болельщиков на вашем дебютном матче.
— Конечно хотелось бы видеть полные трибуны. Банальную вещь скажу, но только своей игрой можно привлекать фанатов на стадион.

— За дубль играли Луценко, Катрич И Погреняк. Они не готовы или теперь будут выступать там?
— Они находятся не в лучшей форме. Помимо тренировок кондиции будут добирать через матчи дублирующего состава. Это нормальная практика.

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский был более категоричен.

— Проиграли, какие могут быть комментарии.

— Что не получилось? Были моменты, штанги.
— Очень много было брака. В первом тайме особенно. Долго работали с мячом — это отрицательно сказалось на игре. Вот, пожалуй, главное.

— Руслана Коряна, способного изменить ход матча, не оказалось даже в заявке.
— Из сборной Армении он приехал с температурой, в итоге решили его поберечь к следующему матчу.

— Готовились к «Динамо» Калитвинцева, а сыграли против «Динамо» Хохлова. Было что-то неожиданное?
— Не особо много чего поменялось. У команды был эмоциональный всплеск из-за смены тренера, они больше нашего хотели победить.

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