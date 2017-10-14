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16:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как выглядит ФНЛ. Это показали «Динамо» и Хабаровск

Первый матч под руководством Дмитрия Хохлова бело-голубые выиграли у команды, с которой год назад соперничали во втором эшелоне российского футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 13-й тур.

ДИНАМО — СКА-ХАБАРОВСК — 2:0 (1:0)

Голы: КОЗЛОВ (Ташаев, Зотов), 18 — 1:0. ТАШАЕВ, 80 — 2:0.

«Динамо» (Москва): 1. Шунин (к), 25. Козлов, 44. Шуньич, 3. Хольмен, 2. Морозов (15. Цаллагов, 64), 11. Темников, 23. Соснин, 41. Сапета, 10. Зотов (90. Обольский, 69), 88. Ташаев, 21. Бечирай (6. Тьям, 78).
Запасные: 31. Лещук, 26. Калугин, 77. Катрич, 17. Терехов, 9. Погребняк, 14. Вандерсон.
Главный тренер — Дмитрий ХОХЛОВ.

«СКА-Хабаровск»: 1. Довбня, 37. Гришко, 5. Пуцко, 13. Димидко (к), 26. Черевко (77. Савичев, 56), 69. Дедечко, 78. Калинский (7. Барбаро, 73), 87. Казанков, 8. Габулов (91. Христов, 61), 88. Наваловский, 11. Маркович.
Запасные: 55. Криворучко, 4. Тишкин, 10. Никифоров, 6. Карасев.
Главный тренер — Алексей ПОДДУБСКИЙ.

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).
14 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 6 градусов.

Евгений ЗЫРЯНКИН
из Химок.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 14.10.2017, 14:00
Динамо М
2СКА-Хабаровск0

ДЕЛЕГАТЫ ОТ НИЗОВ.

Визуально этот матч выглядел рекордсменом — со знаком «минус». Одна из заворотных трибун была совсем пустой, другую заняла небольшая группа динамовских фанатов — человек 150. Около 200 расположились на противоположной от тренерских скамеек стороне. Ну и где-то полтысячи на центральной трибуне. Подобная посещаемость типична для холодных декабрьских и ничего не решающих майских матчей. Собрать мизерную аудиторию в 13-м туре, в середине октября — это надо было очень постараться.

Ну да соперников и не упрекнешь в отсутствии такого старания. На протяжении первой трети сезона — да почти уже половины — они усердно, подчеркнуто демонстрировали в своих выступлениях, что находятся в элитном дивизионе на правах делегатов от ФНЛ и просят относиться к ним именно как к робким приготовишкам, ненадолго затесавшимся в серьезную, профессиональную компанию. Бывали отдельные, разовые всплески амбиций; у динамовцев во встречах со «Спартаком» и «Амкаром», у хабаровчан — против, например, «Ростова». Но это из той же оперы, когда первоклассник удивляет взрослых знанием какого-нибудь малоизвестного факта, вовсе не свидетельствующим о его уме, образованности и всестороннем развитии.

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ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.

Проблемы роста у обеих команд абсолютно одинаковы и находятся в кадровой плоскости. Нет-нет, хороших игроков, по российским меркам, в их составах полно — слабым турнир ФНЛ не покоряется. Но для того чтобы закрепиться в премьер-лиге, того пуще — претендовать в ней на высокие места, нужны не только футболисты, ловко обращающиеся с мячом и тактически образованные, но и с особыми свойствами характера. Скажем так, не умеющие проигрывать. В команде-дебютанте РФПЛ таких должно быть хотя бы трое — с опытом завоевания медалей и путевок в еврокубки и при этом никогда ниоткуда не вылетавших; последнее чаще всего патологически меняет, ломает психику, и такие игроки уже не представляют себе, как это: лидировать, доминировать, превосходить, их уделом становится бесконечная борьба за выживание, по-другому они уже футбол не воспринимают.

«Динамо» и «СКА-Хабаровск» этой истиной пренебрегли — и вот результат: унылые аутсайдеры, на которых никто смотреть не хочет. Причем бело-голубые недавно вроде бы нащупали корень зла — да только уровень суждений был таков, что все ограничилось банальным «провалили селекцию». Как будто кто-нибудь — в клубе, и из рассуждающих — понимает, в чем провал и кого надо было искать… И, как это всегда случается в сумасбродном российском футболе, крайним оказался главный тренер Калитвинцев. Которому вроде бы только что пели дифирамбы за реактивное возвращение в премьер-лигу и формирование интересной команды, и буквально на днях предоставляли бессрочный кредит доверия, а встали следующим утром не с той ноги — и отправили в отставку.

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С ПРИРОДОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ.

Назначение Хохлова, пожалуй, более объяснимо, чем снятие Калитвинцева. Он свой, из клубной системы, работал с молодежкой — а это хорошая примета: сильнейшее «Динамо» за последние лет 50 получилось, причем в считанные дни, у Силкина, тоже до того пестовавшего честолюбивых дублеров. Футболистов основы Хохлов более-менее знал, поэтому сжатые сроки подготовки к стартовому матчу (первую тренировку новый главный провел 10 октября) не должны были сильно ему помешать. Хотя и помочь — вряд ли: донести до игроков свои воззрения в стратегии и тактике за это время несложно, но их же надо еще и внедрить в сознание, привить к навыкам, что за четыре дня не делается, и даже Курбан Бердыев с Жозе Моуринью еще ни разу не смогли обмануть природу в этом вопросе.

Выручало то, что первый соперник был нестрашным, и «Динамо», даже без Соу и Панченко (первого, к слову, только что прооперировали, второй уже приступил к реабилитации и смог приехать на арену — поддержать команду и увеличить посещаемость), имело все основания взять игру под контроль. Чем оно, когда схлынуло волнение первых минут и мяч наконец-то начал слушаться, и занялось, деловито и невозмутимо. Причем не пострадала даже зрелищность, которой Хохлов перед игрой грозился причинить ущерб в угоду результату: в тех случаях, когда бело-голубым удавалось сделать более двух подряд точных передач, игра у них выходила очень даже симпатичная. А все почему? Правильно. Динамовцы увидели перед собой противника, знакомого по ФНЛ.

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ПРОГУЛКА ТАШАЕВА.

Гол, правда, родился из ничего: к тому моменту хозяева не доминировали, и матч увязал в толчее в центре поля, где сбивались в кучу все полевые игроки (еще одна иллюстрация невысокого класса). Потом хабаровчане смогли даже дотолкать мяч до чужой штрафной и Габулов с разворота опасно бил в дальний угол. Но вот как раз с этой секунды игра и развернулась. Тут же последовал разящий выпад «Динамо», Ташаев в штрафной разболтал защитника и набросил на дальнюю штангу, где Наваловский недоглядел за Козловым и долго потом плескал руками в стороны, сбрасывая с себя ответственность за то, что защитник беспрепятственно забивал головой. А в череде следующих атак вполне мог удвоить, а то и утроить разрыв в счете Бечирай, но кроме попадания в штангу ничего не добился.

Анализировать «Динамо» Хохлова и делать какие-нибудь выводы, само собой, пока еще рано и нельзя — и исходя из вышесказанного, и потому, что от такого матча по умолчанию не могло быть внятных впечатлений: слишком отдаленное отношение, если говорить о качестве футбола, имел он к премьер-лиге. Во втором тайме, когда хабаровчане, тоже резонно полагавшие, что им нечего опасаться и стесняться, направились отыгрываться, сразу бросились в глаза и рытвины в динамовской обороне, и недостаток подстраховки, и постоянные зевки. Дошло до того, что Гришко, никем не атакуемый, прицельно отправил мяч «парашютиком» над Шуниным в девятку, и хозяев с трудом спасла перекладина.

Но и у противоположных ворот хватало беспорядка, что обернулось смешной прогулкой Ташаева с фланга к центру, на протяжении которой никто из армейцев не сделал ни шага ему навстречу и не блокировал удар — а Довбня, хотя мяч, пущенный метров с 25-ти, летел ему практически в голову, ухитрился его пропустить. И все стало совсем понятно.

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