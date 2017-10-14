Как выглядит ФНЛ. Это показали «Динамо» и Хабаровск
Первый матч под руководством Дмитрия Хохлова
Первый матч под руководством Дмитрия Хохлова
РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ДИНАМО —
Голы: КОЗЛОВ (Ташаев, Зотов), 18 — 1:0. ТАШАЕВ, 80 — 2:0.
«Динамо» (Москва): 1. Шунин (к), 25. Козлов, 44. Шуньич, 3. Хольмен, 2. Морозов (15. Цаллагов, 64), 11. Темников, 23. Соснин, 41. Сапета, 10. Зотов (90. Обольский, 69), 88. Ташаев, 21. Бечирай (6. Тьям, 78).
Запасные: 31. Лещук, 26. Калугин, 77. Катрич, 17. Терехов, 9. Погребняк, 14. Вандерсон.
Главный тренер — Дмитрий ХОХЛОВ.
«СКА-Хабаровск»: 1. Довбня, 37. Гришко, 5. Пуцко, 13. Димидко (к), 26. Черевко (77. Савичев, 56), 69. Дедечко, 78. Калинский (7. Барбаро, 73), 87. Казанков, 8. Габулов (91. Христов, 61), 88. Наваловский, 11. Маркович.
Запасные: 55. Криворучко, 4. Тишкин, 10. Никифоров, 6. Карасев.
Главный тренер — Алексей ПОДДУБСКИЙ.
Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).
14 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 6 градусов.
Евгений ЗЫРЯНКИН
из Химок.
ДЕЛЕГАТЫ ОТ НИЗОВ.
Визуально этот матч выглядел рекордсменом — со знаком «минус». Одна из заворотных трибун была совсем пустой, другую заняла небольшая группа динамовских фанатов — человек 150. Около 200 расположились на противоположной от тренерских скамеек стороне. Ну и
Ну да соперников и не упрекнешь в отсутствии такого старания. На протяжении первой трети сезона — да почти уже половины — они усердно, подчеркнуто демонстрировали в своих выступлениях, что находятся в элитном дивизионе на правах делегатов от ФНЛ и просят относиться к ним именно как к робким приготовишкам, ненадолго затесавшимся в серьезную, профессиональную компанию. Бывали отдельные, разовые всплески амбиций; у динамовцев во встречах со «Спартаком» и «Амкаром», у хабаровчан — против, например, «Ростова». Но это из той же оперы, когда первоклассник удивляет взрослых знанием
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
Проблемы роста у обеих команд абсолютно одинаковы и находятся в кадровой плоскости.
«Динамо» и «СКА-Хабаровск» этой истиной пренебрегли — и вот результат: унылые аутсайдеры, на которых никто смотреть не хочет. Причем
С ПРИРОДОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ.
Назначение Хохлова, пожалуй, более объяснимо, чем снятие Калитвинцева. Он свой, из клубной системы, работал с молодежкой — а это хорошая примета: сильнейшее «Динамо» за последние лет 50 получилось, причем в считанные дни, у Силкина, тоже до того пестовавшего честолюбивых дублеров. Футболистов основы Хохлов
Выручало то, что первый соперник был нестрашным, и «Динамо», даже без Соу и Панченко (первого, к слову, только что прооперировали, второй уже приступил к реабилитации и смог приехать на арену — поддержать команду и увеличить посещаемость), имело все основания взять игру под контроль. Чем оно, когда схлынуло волнение первых минут и мяч
ПРОГУЛКА ТАШАЕВА.
Гол, правда, родился из ничего: к тому моменту хозяева не доминировали, и матч увязал в толчее в центре поля, где сбивались в кучу все полевые игроки (еще одна иллюстрация невысокого класса). Потом хабаровчане смогли даже дотолкать мяч до чужой штрафной и Габулов с разворота опасно бил в дальний угол. Но вот как раз с этой секунды игра и развернулась. Тут же последовал разящий выпад «Динамо», Ташаев в штрафной разболтал защитника и набросил на дальнюю штангу, где Наваловский недоглядел за Козловым и долго потом плескал руками в стороны, сбрасывая с себя ответственность за то, что защитник беспрепятственно забивал головой. А в череде следующих атак вполне мог удвоить, а то и утроить разрыв в счете Бечирай, но кроме попадания в штангу ничего не добился.
Анализировать «Динамо» Хохлова и делать
Но и у противоположных ворот хватало беспорядка, что обернулось смешной прогулкой Ташаева с фланга к центру, на протяжении которой никто из армейцев не сделал ни шага ему навстречу и не блокировал удар — а Довбня, хотя мяч, пущенный метров с 25-ти, летел ему практически в голову, ухитрился его пропустить. И все стало совсем понятно.