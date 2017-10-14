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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»

В матче 13-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» обыграло со счётом 2:0 «СКА-Хабаровск».

Источник: РИА "Новости"

«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 14.10.2017, 14:00
Динамо М
2СКА-Хабаровск0

Для бело-голубых этот гол стал первым с 20 августа. Окончательный результат на 78-й минуте установил Александр Ташаев.

Благодаря победе «Динамо» сумело покинуть зону вылета РФПЛ и на данный момент занимает 13-е место в таблице. «СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю строчку.

СКА-Хабаровск
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