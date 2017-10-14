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«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»
В матче 13-го тура российской
В матче 13-го тура российской
«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов.
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Благодаря победе «Динамо» сумело покинуть зону вылета РФПЛ и на данный момент занимает 13-е место в таблице. «СКА-Хабаровск» опустился на 15-ю строчку.