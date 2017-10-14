«Динамо» в первом матче под руководством Хохлова обыграло «СКА-Хабаровск»

Источник: РИА "Новости"

«Динамо», проводившее первый матч после назначения на пост главного тренера Дмитрия Хохлова, открыло счёт на 18-й минуте, когда отличился Алексей Козлов.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 13, 14.10.2017, 14:00 Динамо М 2 СКА-Хабаровск 0

Для бело-голубых этот гол стал первым с 20 августа. Окончательный результат на 78-й минуте установил Александр Ташаев.