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14:04 (мск), источник: Газета.Ру

«Быки» расстроят ЦСКА

В субботу, 14 октября, тремя матчами продолжится 13-й тур чемпионата России по футболу — «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА, «Динамо» дома сыграет со СКА из Хабаровска, а «Анжи» на выезде сразится с «Уралом». «Газета.Ru» рассказывает о предстоящих встречах.

Источник: Газета.Ру

«Краснодар — ЦСКА (19.00 мск).

В центральном матче дня (а также всего 13-го тура РФПЛ) «Краснодар» на своем поле примет ЦСКА. Обе команды на данный момент находятся в лидирующей группе: быки пока что с 21 очком в активе располагаются на третье строчке в турнирной таблице первенства, опережая идущего следом ЦСКА по дополнительным показателям.

При этом отрыв сегодняшних соперников от оккупировавшего первую позицию в чемпионате «Зенита» уже сейчас достаточно велик, составляя аж семь баллов. Стоит отметить, что.

и армейцы, и подопечные Виктора Гончаренко в последних турах заметно забуксовали — красно-синие дважды кряду сыграли абсолютно «сухие» встречи с «Динамо» и «Уфой», тогда как краснодарцы и вовсе потерпели два поражения кряду, уступив все тому же «Зениту» (0:2) и тульскому «Арсеналу» (0:1).

Фаворитом предстоящей игры букмекеры достаточно неожиданно — но лишь на первый взгляд — выделяют хозяев, и на это есть несколько весьма резонных оснований.

Во-первых, «Краснодар» достаточно успешно выступает против ЦСКА на своем поле:

последняя гостевая победа армейского клуба над «быками» датирована 2012 годом.

Во-вторых — и эта причина куда более весомая — в Краснодар на этот раз отправилась лишь часть и без того весьма ограниченной обоймы красно-синих. Так, к примеру,

матч точно пропустят Александр Головин, Василий Березуцкий, Виктор Васин и Алан Дзагоев, то есть более трети основного состава москвичей.

В свою очередь у «быков» столь явных проблем с повреждениями не значится — в домашней встрече против столичного коллектива участие, вероятно, примет и нападающий Федор Смолов, в последних двух встречах с армейцами своими голами приносивший подопечным Игоря Шалимова ничейный результат.

Плюс нельзя забывать, что уже в следующую среду армейцам предстоит провести важнейший матч в рамках Лиги чемпионов — 18 октября на «ВЭБ-Арене» красно-синие примут швейцарский «Базель», и от исхода этого поединка будет очень многое зависеть в плане финальной борьбы за выход в плей-офф главного турнира Старого Света.

Так что Гончаренко, скорее всего, при определенных раскладах постарается поберечь силы своих лидеров в Краснодаре.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Краснодара» со счетом 1:0.

«Динамо» — «СКА-Хабаровск» (14:00).

13-й тур РФПЛ интересен не только противостоянием двух команд из зоны еврокубков, но и встречей двух обитателей турнирного дна — московского «Динамо» и дальневосточного «СКА-Хабаровска».

Коллективы располагаются вплотную друг к другу в таблице РФПЛ — на 13-м и 14-м местах, причем бело-голубые отстают от новичков высшего дивизиона на одно очко (10 против 11). Предстоящий матч — отличная возможность для динамовцев обойти прямого конкурента и, если «Тосно» (12 баллов) потеряет очки в выездной встрече с «Амкаром», то, возможно, и переместиться на 13-ю позицию, откуда уже рукой подать из зоны вылета.

Грядущая встреча важна еще и тем, что в ней в роли главного тренера дебютирует новый наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов, ранее трудившийся в молодежке бело-голубых.

Бывшего полузащитника испанского «Реал Сосьедада» вызвали спасать ситуацию после разгромного поражения от московского «Локомотива» (0:3), когда радикальные фанаты динамовцев в гневе покинули трибуну и заявили, что не будут являться на матчи, пока не переговорят с руководством. После этого Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку, а на его должность пригласили Хохлова.

Отсюда вытекает и еще одна причина для бело-голубых показать в этой встрече яркий футбол — необходимо возвращать любовь болельщиков.

Однако «СКА-Хабаровск» определенно не станет легкой добычей для москвичей.

В отличие от «Динамо», которые не знают радость победы с 12 августа, подопечные Алексея Поддубского свою последнюю викторию одержали именно в прошедшем туре — причем над «Ростовом» с седьмого места турнирной таблицы (2:1).

Дальневосточные армейцы тоже прекрасно осознают всю важность предстоящей встречи, а также то, что при ошибке «Тосно» они могут покинуть зону вылета. Все это вкупе с плохой формой бело-голубых должно подстегнуть хабаровчан на активный футбол.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Динамо» со счетом 1:0.

«Урал» — «Анжи» (16:30).

В еще одном матче субботы «Урал» на своем поле встретится с «Анжи». Явным фаворитом этого поединка видятся хозяева — они в этом сезоне бьют все рекорды по добыче ничьих (7) и уверенно располагаются в середине турнирной таблицы, в то время как махачкалинцы пока что замыкают первенство. Правда,

в последних турах дела у команды Виктора Скрипченко стали потихоньку налаживаться:

«орлы» сумели отобрать очки у «Тосно», «Зенита» и «Спартака», завершив эти игры, что любопытно, с одинаковым счетом — 2:2.

Из дополнительных интриг предстоящего матча стоит выделить тот факт, что нынешний главный тренер «Анжи» Виктор Скрипченко ранее работал именно с «Уралом», возглавляя «шмелей» в 2015−16 годах.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Урала» со счетом 1:0.

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