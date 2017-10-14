Футболисты «Ахмата» Олег Иванов и Милад Мохаммади пропустят три недели из-за травм

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимпиец
Кубань
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Ротор-Волгоград
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Балтика
Футбол. Первый дивизион
14:00
Динамо СПб
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Севилья
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь0
Факел0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сибирь0
Оренбург0
Футбол. Зарубежный
14:30
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Луч-Энергия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Анжи
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Гамбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Сталь Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Верес
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе
Реал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Химки
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Дижон
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Наполи
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
Российская теннисистка стала финалисткой турнира в Гонконге
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
14Дерись, как девчонка: как устроен женский реслинг
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
13:42 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ахмата» Олег Иванов и Милад Мохаммади пропустят три недели из-за травм

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Полузащитник Олег Иванов и защитник Милад Мохаммади, выступающие за футбольный клуб «Ахмат», из-за травм выбыли на срок около трех недель каждый, сообщается на официальном сайте грозненской команды.

Магнитно-резонансная томография определила у Иванова грыжу шейного отдела позвоночника. Отмечается, что лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займет у игрока до трех недель. В понедельник Иванов, пропустивший из-за болезни несколько туров, отправится на дообследование в Германию.

Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Травму иранский защитник получил 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно». Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель, после чего он начнет индивидуальную работу.

В текущем сезоне Иванов провел 9 игр в чемпионате России за «Ахмат». В активе Мохаммади 12 матчей за грозненскую команду.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Гол Овечкина и передачи Кузнецова помогли победить «Вашингтону»
Российская теннисистка стала финалисткой турнира в Гонконге
Стала известна соперница Шараповой в первом круге «Кубка Кремля»
Дебютная шайба Панарина за «Коламбус» принесла клубу победу
Кузнецова не выступит на «Кубке Кремля» из-за травмы
Хэмилтону грозили расторжением контракта после ГП Испании — 2016
Уход комментатора во время матча ПФЛ разобрали на английском ТВ
Спорт-Экспресс
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь