Футболисты «Ахмата» Олег Иванов и Милад Мохаммади пропустят три недели из-за травм

Магнитно-резонансная томография определила у Иванова грыжу шейного отдела позвоночника. Отмечается, что лечение, включая физиотерапию и реабилитацию, займет у игрока до трех недель. В понедельник Иванов, пропустивший из-за болезни несколько туров, отправится на дообследование в Германию.

Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Травму иранский защитник получил 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно». Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель, после чего он начнет индивидуальную работу.