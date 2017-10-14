Футболисты «Ахмата» Олег Иванов и Милад Мохаммади пропустят три недели из-за травм
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Мохаммади проведена операция на левом плечевом суставе, фиксация плечевой связки анкерными винтами. Травму иранский защитник получил 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно». Сроки восстановления Мохаммади составят до трех недель, после чего он начнет индивидуальную работу.
В текущем сезоне Иванов провел 9 игр в чемпионате России за «Ахмат». В активе Мохаммади 12 матчей за грозненскую команду.