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«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ «Динамо» — «СКА-Хабаровск».
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ «Динамо» — «СКА-Хабаровск».
Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Морозов, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.
Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки».