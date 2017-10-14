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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура РФПЛ «Динамо» — «СКА-Хабаровск».

Источник: РИА "Новости"

Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Морозов, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Димидко, Пуцко, Гришко, Габулов, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Маркович.

Встреча состоится в Химках на стадионе «Арена Химки».

СКА-Хабаровск
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