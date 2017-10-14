Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
«Анжи» на выезде победил «Урал» в матче молодежного первенства России по футболу
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Игра, прошедшая в субботу в Сысерти (Свердловская область), закончилась волевой победой махачкалинцев со счетом 3:1. На гол Александра Галимова на 6-й минуте у хозяев дагестанская команда ответила дублем Ивана Иванченко (35, 75), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Урала» Илья Некрасов (20).
Матч основных составов «Урала» и «Анжи» состоится в субботу в Екатеринбурге и начнется в 16:30 по московскому времени.