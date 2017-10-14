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12:04 (мск), источник: Р-Спорт

«Анжи» на выезде победил «Урал» в матче молодежного первенства России по футболу

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Футболисты махачкалинского «Анжи» нанесли гостевое поражение екатеринбургскому «Уралу» в матче 13-го тура молодежного первенства России.

Источник: РИА "Новости"

Игра, прошедшая в субботу в Сысерти (Свердловская область), закончилась волевой победой махачкалинцев со счетом 3:1. На гол Александра Галимова на 6-й минуте у хозяев дагестанская команда ответила дублем Ивана Иванченко (35, 75), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник «Урала» Илья Некрасов (20).

Матч основных составов «Урала» и «Анжи» состоится в субботу в Екатеринбурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

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