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01:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миха Мевля: Россия — нефутбольная страна? Нет ни одной причины

Словенский защитник «Зенита» сравнил Роберто Манчини с Курбаном Бердыевым, вспомнил, как праздновал победу своей сборной над россиянами осенью 2009-го, и заявил, что старается делать все для того, чтобы Александру Кокорину было сложнее забивать на тренировках, чем в официальных матчах.

Источник: РИА "Новости"

Гоша ЧЕРНОВ, Сергей ЯРЕМЕНКО
из Санкт-Петербурга

ОЧЕНЬ ХОТЕЛИ ПОПАСТЬ НА ЧМ-2018

— Тяжело возвращаться к клубной жизни после матчей за сборную?

— Непросто. Много перелетов, необходимость переключаться с международного футбола на клубный, но профессионалы обязаны с этим справляться.

— У Словении до последнего оставались шансы на выход в стыки, но в двух встречах на финише ваша национальная команда набрала всего одно очко и лишилась возможности поехать в Россию…

— Это большое разочарование для всей страны. Мы очень хотели попасть на ЧМ-2018. Шансы были, но уступили англичанам на «Уэмбли» и сыграли вничью со шотландцами. Думаю, наша главная проблема — выездные матчи. Дома мы здорово выглядели даже против сильных соперников, но в гостях потеряли слишком много очков.

— Играть с Англией на «Уэмбли» — нечто особенное?

— Это историческое место. Плюс всегда почетно встретиться с такой сборной, как английская. Но когда выходишь на поле, перестаешь думать о подобных вещах.

— С чем у словенцев ассоциируется российский футбол?

— Насчет ассоциаций не скажу, но Россия у нас популярна. Многие мои соотечественники здесь выступают — например, Балажиц в «Урале», Йокич в «Уфе», Майер с Бобеном в «Ростове», Попович в «Оренбурге».

— А вот легендарный Златко Захович однажды сказал, что нам лучше играть в хоккей…

— Думаю, он просто многого не знает. Здесь отличный чемпионат, очень хорошие игроки, инфраструктура. Чемпионат мира пройдет в следующем году! Есть ли причины называть Россию нефутбольной страной?

— Где вы были 18 ноября 2009 года?

— Дома. Смотрел ответную стыковую игру с вашей сборной — как и 99 процентов словенцев.

— Что творилось потом на улицах?

— Это был сумасшедший день! Мы понимали, что Россия — фаворит, но у нас было преимущество, ведь Словения забила на выезде. Все верили, что можем пройти дальше, и мы это сделали.

ПОЧЕМУ МЕНЯ ПОСТОЯННО СПРАШИВАЮТ ПРО «СПАРТАК»?

— Ваш трансфер произошел в последний день переходов, все случилось очень быстро. Почему выбрали петербургскую команду?

— Рассказываю. Мы сыграли против «Зенита» в воскресенье, потом я улетел в сборную и начал готовиться к матчам отбора на ЧМ-2018 со Словакией и Литвой. Тут мне звонит агент и рассказывает о возможности переехать в Петербург. Я был счастлив! И вообще не раздумывал! «Зенит» — очень серьезный клуб с большими возможностями. В том числе и для меня. Здесь можно стать игроком более высокого класса.

— Другие предложения вам поступали?

— Да, но «Ростов» хотел сохранить меня. В прошлом году у нас получился отличный сезон. Однако в конце концов я оказался в «Зените». Хорошо, что так получилось.

— Игорь Гамула рассказал, что на вас еще претендовал большой клуб с постсоветского пространства. Киевское «Динамо» или «Шахтер»?

— Это лучше спросить у моего агента. Мы с ним разговариваем только о конкретных предложениях — когда бумаги, которые нужно подписать, уже лежат на столе.

— Вы говорили, что «Зенит» — одна из лучших команд в Европе. Это топ-10 или топ-20?

— Сложно сказать. Сейчас стараемся хорошо выступить в Лиге Европы и победить в РФПЛ, чтобы в следующем году оказаться в Лиге чемпионов. Время покажет, насколько мы хороши.

— Но в нашей премьер-лиге «Зенит» — номер один?

— Безусловно!

— А что скажете о «Спартаке»? У него, на ваш взгляд, остаются шансы защитить титул?

— Меня почему-то постоянно спрашивают об этой команде. У нее был удачный прошлый сезон, но в этом чемпионате москвичи стартовали не очень хорошо. В любом случае «Спартак» остается большим клубом.

— Некоторые считают, что чемпионство красно-белых стало счастливой случайностью, ведь спартаковцы терпели и крупные поражения. В частности, ваш «Ростов» в апреле победил их — 3:0.

— Да, мы тогда победили, но это ни о чем не говорит. Чемпионом становится тот, кто смог показать максимум по ходу всего сезона. И без удачи тут никогда не обходится — ты выигрываешь матчи на последних минутах, а твои конкуренты, наоборот, теряют очки.

— Кого из зенитовцев знали до перехода в петербургский клуб?

— Всех, кто был со мной в «Ростове»! (Смеется.) На самом деле знал почти всех. Я же играл в премьер-лиге, поэтому наслышан о многих.

— Все вокруг говорят о пяти зенитовских аргентинцах, но ведь из «Ростова» тоже пришли пятеро. У вас своя «донская» банда?

— Нет, но вообще это нормально, когда игроки делятся по группам. Кто-то говорит по-русски, кто-то его не знает. Зато почти все понимают английский, поэтому никаких проблем нет.

— Кокорин действительно лучший российский футболист в настоящий момент?

— Да. Цифры это подтверждают. Он показывает очень высокий уровень игры. Надеюсь, Кокорин продолжит в том же духе.

— Сколько Александр забивает на тренировках?

— Главное, чтобы Саша делал это во время матчей. А мы стараемся для того, чтобы на занятиях ему было сложнее, чем во время официальных встреч.

— Ригони рассказывал, что Дзюба пытается разговаривать с аргентинцами по-испански. С вами по-словенски Артем не говорил?

— Веселый парень, любит пошутить. Дзюба старается произносить что-то на многих языках — получается забавно.

НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ РАДИ ПАМЯТИ О САРСАНИИ

— Чем отличаются тренировки Манчини от того, что было у Бердыева?

— У этих тренеров совершенно разные стиль и менталитет, но оба очень сильны. Счастлив, что поработал и с Бердыевым, и с Манчини.

— Паредес рассказывал, что иногда Роберто может прикрикнуть на футболистов. С вами подобное происходило?

— Это нормально. Когда нужно заставить людей выкладываться по максимуму, можно и голос повысить. Иногда даже необходимо, чтобы на тебя кто-то наорал. Начинаешь лучше играть.

— Опишите Манчини тремя словами.

— Это сложно — мне нужно больше трех! Победитель, работяга, харизматичная личность.

— Со старта сезона «Зенит» еще не потерпел ни одного поражения в РФПЛ. Реально пройти весь чемпионат без проигрышей?

— Было бы неплохо! Для этого нужно не заглядывать в будущее, а концентрироваться только на следующей встрече. Выходить на поле, каждый раз показывать все, на что способен, — и побеждать.

— Самая ужасная новость последних дней — смерть спортивного директора «Зенита» Константина Сарсании…

— Он был по-настоящему хорошим человеком и важной фигурой для всего российского футбола. Большой профессионал! Теперь нам необходимо выигрывать ради его памяти.

ИБРАГИМОВИЧ — МИКСТ ИЗ ТРЕХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ФОРВАРДОВ

— Бердыев — лучший российский тренер?

— Смотрите сами: он первым стал использовать схему с тремя центральными защитниками. Сейчас 90 процентов команд премьер-лиги предпочитают такую расстановку. Так что этот специалист дал вашему футболу очень многое.

— Бердыев звал вас в «Рубин»?

— Опять же это нужно спрашивать у моего агента.

— Некоторые говорят, что у Бердыева игроки превращаются в роботов. Как ответите?

— Роботы? Просто у него все выполняют свою работу на поле. Нужно уважительно относиться к тому, что говорит тренер, и следовать его установкам. Тогда будешь побеждать.

— Бердыев производит впечатление спокойного человека. Вы видели его эмоции?

— Да, и не раз! Он злится, когда его команда проигрывает, и радуется, когда берет три очка. Это нормально для любого тренера.

— В прошлом сезоне Бердыев по своей воле наблюдал за матчами с трибун. Вам не хватало его поддержки?

— Мы все равно ее чувствовали, ведь тренер находился с нами на стадионе. На самом деле на занятиях и установках Бердыев разжевывал все детали, давал точные советы и указания, так что каждый знал, как и что делать.

— С «Ростовом» вы играли с «МЮ» на «Олд Траффорд». Стадион круче «Уэмбли»?

— Обе арены шикарны. Два исторических сооружения, на которых приятно выступать.

— С кем из «Юнайтед» поменялись футболками?

— С маленьким испанцем… Андером Эррерой. Но мы заранее не договаривались. Просто после финального свистка шли рядом, посмотрели друг на друга, кивнули и поменялись.

— Вам часто приходилось вступать в единоборства с Ибрагимовичем. Это самый сложный оппонент в вашей карьере?

— Однозначно. Некоторые нападающие мощные, с ними трудно бороться. Другие берут свое за счет техники. Третьи умеют верно выбирать позицию. Но Златан — это микст из трех разновидностей форвардов, поэтому против него очень трудно.

МЫ С БРАТОМ ДВОЙНЯШКИ, А НЕ БЛИЗНЕЦЫ — ЛЮДИ НАС НЕ ПУТАЮТ

— У вас интересные щитки с именами: Ева, Эгон, Змага, и Нейц. Ева — ваша жена, Нейц — брат. Кто такие Эгон и Змага?

— Папа и мама!

— Они имеют отношение к футболу?

— Отец был профессиональным игроком, а сейчас — тренер, работает с детьми с академии «Горицы», клуба, где я начинал карьеру.

— Вы с Нейцом близнецы, но не очень друг на друга похожи. Почему?

— Потому что не близнецы, а двойняшки. Поэтому люди никогда нас не путают.

— Кто из вас старше?

— Нейц — родился на 10 минут раньше.

— Знаете самых известных близнецов российского футбола?

— Да, но не могу вспомнить фамилию…

— Они из ЦСКА.

— Братья Березуцкие!

— А в «Спартаке» были братья Комбаровы.

— Да, их тоже знаю. Один из Комбаровых — Кирилл — сейчас в другой команде.

— Василий Березуцкий рассказывал, что Алексей, как младший брат, постоянно помогал родителям по дому — мыл посуду, пылесосил и так далее. В вашей семье все домашние обязанности тоже были на вас?

— У нас не существовало такого разделения. Родители распределяли все поровну. Возможно, как старший брат, Нейц присматривал за мной.

— Почему Нейц не стал таким успешным игроком, как вы?

— В футболе много разных путей. Ты должен избежать травм, получать много игрового времени, да и удача не повредит. Много факторов успеха. Нейц начал карьеру очень хорошо, он действительно талантлив, но повреждение, полученное в автокатастрофе, ему здорово навредило. Сейчас, слава богу, с ним все хорошо — играет в Швейцарии.

— Как часто вы общаетесь?

— Каждый день!

— Что почувствовали, когда узнали, что он попал в аварию?

— Это был 2012 год, я находился дома, в Словении. Тогда еще играл за «Горицу». Брат поехал на машине к своей подруге и попал в ДТП. Мне об этом сообщил отец: мы все были взволнованы и потрясены. Хорошо, что в итоге Нейц выздоровел и все обошлось без серьезных последствий.

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