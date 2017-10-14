ЦСКА сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Кубанский и армейский клубы набрали по 21 очку, на семь очков отставая от лидирующего «Зенита» и на пять — от «Локомотива». ЦСКА не пропускает уже четыре матча подряд, однако две предыдущие встречи подопечные Виктора Гончаренко завершили нулевыми ничьими, потеряв очки в матчах с командами из нижней части таблицы — «Динамо» и «Уфой». К тому же наставник армейцев из-за травм потерял целую группу ведущих футболистов — Василия Березуцкого, Александра Головина, Виктора Васина, Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума. Трое из этих футболистов — игроки центра поля, где традиционно сильно выглядит «Краснодар», чей стиль построен на владении мячом.

Однако и «Краснодар» Игоря Шалимова регулярно теряет очки, потерпев два поражения подряд — от «Зенита» и «Арсенала», причем аутсайдер из Тулы полностью переиграл кубанскую команду. В Туле был удален полузащитник Шарль Каборе, который с армейцами не сыграет.

В прошлом сезоне ЦСКА и «Краснодар» дважды сыграли вничью со счетом 1:1, хотя в 12 матчах чемпионата армейцы победили четырежды при трех поражениях. Очередная встреча пройдет на «Краснодар-Арене», начало — 19:00 мск. Главный арбитр — Виталий Мешков из подмосковного Дмитрова.

Хохлов начинает против Хабаровска

Игровой день субботы стартует в 14:00 мск на «Арене- Химки», где «Динамо» сыграет против хабаровского СКА. Дальневосточники набрали лишь 11 очков — на одно больше бело-голубых, которые после серии неудач опустились на предпоследнее место, что привело к отставке Юрия Калитвинцева. Его сменил 41-летний Дмитрий Хохлов, ранее возглавлявший вторую команду «Динамо». Один из сильнейших российских полузащитников России начала века, Хохлов в «Динамо» завершил карьеру игрока в 2010 году, войдя в тренерский штаб бело-голубых.

В 2015 году Хохлов возглавил краснодарскую «Кубань», однако был уволен уже после восьми туров, не одержав ни одной победы. От молодого специалиста в «Динамо» ждут первой победы в премьер-лиге, учитывая, что хабаровчане — конкуренты в борьбе за выживание. Хохлову предстоит в первую очередь разобраться с нападением «Динамо», команда не может забить уже пять матчей подряд.

При этом в 12 матчах чемпионата СКА забил еще меньше, чем «Динамо» (восемь голов против девяти). Команда Алексея Поддубского в элите еще ни разу не победила в гостях, в предыдущем выездном матче проиграв «Амкару» (0:3).

«Динамо» и СКА впервые сыграют в премьер-лиге, зато в прошлом сезоне команды встречались в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Оба раза со счетом 3:2 победили динамовцы, причем пять голов в ворота армейцев забил Кирилл Панченко, выбывший из строя из-за серьезной травмы.

Матч в Химках пропустит дисквалифицированный защитник СКА Исмаил Эдиев, который год назад отличился в гостевом матче с «Динамо». Главным арбитром назначен Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Скрипченко против «Урала»

В 16:30 мск «Урал» примет замыкающий турнирную таблицу «Анжи», который сумел в последних матчах отобрать очки у чемпиона «Спартака» и лидера «Зенита». Но в гостях в нынешнем сезоне «Анжи» еще не побеждал, пропустив в 12 матчах турнира больше всех — 27 мячей. «Урал», в составе которого дисквалифицирован защитник Грегор Балажиц, дома пока не проигрывает, а в случае победы над аутсайдером может подняться на шестое место.

Белорусский наставник «Анжи» Вадим Скрипченко ранее работал в «Урале», но год назад был уволен после домашнего поражения от «Терека» (1:4). Матч «Урала» и «Анжи» пройдет на «СКБ-Банк Арене» в Екатеринбурге, главный арбитр — Роман Галимов из Улан-Удэ.

13-й тур стартовал в пятницу, когда «Ахмат» проиграл дома «Спартаку» (1:2). В воскресенье встречаются «Уфа» и «Локомотив», «Ростов» и «Рубин», «Зенит» и «Арсенал». Завершится тур в понедельник матчем между «Амкаром» и «Тосно».