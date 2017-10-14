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00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Миодраг Божович: Игроку нужно не в телефоне сидеть, а с девушками встречаться

Главный тренер тульского «Арсенала» — о предстоящем гостевом матче с «Зенитом» и одной из главных опасностей для современного футбола.

Источник: Спорт-Экспресс

— Все ли игроки готовы к выезду в Санкт-Петербург?

— Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже живы-здоровы.

— Помните свой последний матч в качестве главного тренера против «Зенита»?

— Так… Это было с «Ростовом». А счет? Если ничего не путаю — 0:2 проиграли в Питере.

— 0:5.

— Хм. А да, точно.

— Не боитесь повторения того счета?

— «Зенит» — очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.

— Что вы можете противопоставить?

— Прежде всего «Зенит» может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. «Арсенал» умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи.

— Если сыграете так же, как с «Краснодаром» в предыдущем туре, этого может хватить для ничьей или даже победы в Питере?

— Нет, не думаю — должны действовать еще лучше, прибавить. Победить «Зенит» в гостях очень сложно. Необходимо прыгнуть выше головы, чтобы привезти три очка.

— А вы едете к «Зениту» только за победой?

— Понятно, что ничья по идее может устроить. Но «Арсеналу» нечего терять, на нас ничего не давит. Если достойно уступим, то нас все равно никто не станет критиковать. А если выиграем, тогда… Ну дай-то бог!

— «Арсенал» способен выступить против «Зенита» так же, как «Анжи» весной, когда матч закончился вничью — 2:2?

— Способен. Есть, правда, одно «но».

— Какое?

— Нам остается это сделать на поле (улыбается). В этом сезоне уже провели несколько качественных встреч с серьезными клубами.

— Согласны, что главный соперник «Зенита» — это он сам?

— Пожалуй, да. Но мы не намерены рассчитывать только на недооценку со стороны команды Манчини. Будем отталкиваться в том числе и от своих сильных сторон.

— «Зенит» станет чемпионом?

— Пока рано так говорить. Но если проанализировать качество футбола и состав питерцев, сейчас склоняюсь к тому, что именно эта команда возьмет золото.

— Как остановить такого Кокорина?

— Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране.

— Даже так?

— Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.

— А ваш бывший подопечный Дзюба может преподнести неприятный сюрприз?

— А то! Дзюба способен на все. Да и Полоз — не подарок.

— Если бы летом Дзюба обратился к вам за советом, что ему сказали бы — уходить или остаться в «Зените»?

— Конечно, остаться и доказывать, что достоин такого клуба. Считаю, Артем поступил правильно.

— «Арсенал» лишь один раз в российской истории обыгрывал «Зенит» — в Кубке страны три года назад. Тогда «оружейники» отправились в Питер на поезде. Может быть, вернуться к традиции?

— Дай бог, чтобы мы добились такого же положительного результат. А поезд? Руководители нашего клуба и региона делают все от себя зависящее, чтобы «Арсенал» развивался. Даже если предложил бы отправиться на игру по железной дороге, не думаю, что меня бы поддержали. (Смеется.).

— Недавно вы сказали, что смартфоны и социальные сети чуть ли не главная беда современных футболистов. Вы как-то с этим боретесь?

— От своих слов не отказываюсь. Телефоны и соцсети — зло! Но что с этим сделаешь?..

— Против научно-технического процесса не попрешь?

— Мне кажется, не далек тот день, когда игроки начнут отвечать на звонки прямо на футбольном поле во время матча… Это грустная шутка, но все к этому, похоже, идет. В этом плане трудно что-то изменить. Новое поколение футболистов, другое мышление… Посмотрим, к чему это приведет.

— Но вы не советуете своим игрокам проводить свободное время по-другому?

— Если парень не женат, ему нужно больше с девушками общаться, встречаться, а не сидеть только в телефонах и социальных сетях. Такие вещи, понимаете? Ходите в кинотеатры, читайте книги. Как-то так.

Матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Амкар» состоится в воскресенье, 15 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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