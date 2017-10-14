Миодраг Божович: Игроку нужно не в телефоне сидеть, а с девушками встречаться
Главный тренер тульского «Арсенала» — о предстоящем гостевом матче с «Зенитом» и одной из главных опасностей для современного футбола.
Главный тренер тульского «Арсенала» — о предстоящем гостевом матче с «Зенитом» и одной из главных опасностей для современного футбола.
— Все ли игроки готовы к выезду в
— Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже
— Помните свой последний матч в качестве главного тренера против «Зенита»?
— Так… Это было с «Ростовом». А счет? Если ничего не путаю — 0:2 проиграли в Питере.
— 0:5.
— Хм. А да, точно.
— Не боитесь повторения того счета?
— «Зенит» — очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.
— Что вы можете противопоставить?
— Прежде всего «Зенит» может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. «Арсенал» умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи.
— Если сыграете так же, как с «Краснодаром» в предыдущем туре, этого может хватить для ничьей или даже победы в Питере?
— Нет, не думаю — должны действовать еще лучше, прибавить. Победить «Зенит» в гостях очень сложно. Необходимо прыгнуть выше головы, чтобы привезти три очка.
— А вы едете к «Зениту» только за победой?
— Понятно, что ничья по идее может устроить. Но «Арсеналу» нечего терять, на нас ничего не давит. Если достойно уступим, то нас все равно никто не станет критиковать. А если выиграем, тогда… Ну
— «Арсенал» способен выступить против «Зенита» так же, как «Анжи» весной, когда матч закончился вничью — 2:2?
— Способен. Есть, правда, одно «но».
— Какое?
— Нам остается это сделать на поле (улыбается). В этом сезоне уже провели несколько качественных встреч с серьезными клубами.
— Согласны, что главный соперник «Зенита» — это он сам?
— Пожалуй, да. Но мы не намерены рассчитывать только на недооценку со стороны команды Манчини. Будем отталкиваться в том числе и от своих сильных сторон.
— «Зенит» станет чемпионом?
— Пока рано так говорить. Но если проанализировать качество футбола и состав питерцев, сейчас склоняюсь к тому, что именно эта команда возьмет золото.
— Как остановить такого Кокорина?
— Придется еще поломать голову. Он ведь не только лучший нападающий в стране.
— Даже так?
— Я поражен тем, как Кокорин играет в защите, как борется, какая у него скорость. Это самый опасный футболист в составе хозяев.
— А ваш бывший подопечный Дзюба может преподнести неприятный сюрприз?
— А то! Дзюба способен на все. Да и Полоз — не подарок.
— Если бы летом Дзюба обратился к вам за советом, что ему сказали бы — уходить или остаться в «Зените»?
— Конечно, остаться и доказывать, что достоин такого клуба. Считаю, Артем поступил правильно.
— «Арсенал» лишь один раз в российской истории обыгрывал «Зенит» — в Кубке страны три года назад. Тогда «оружейники» отправились в Питер на поезде. Может быть, вернуться к традиции?
— Дай бог, чтобы мы добились такого же положительного результат. А поезд? Руководители нашего клуба и региона делают все от себя зависящее, чтобы «Арсенал» развивался. Даже если предложил бы отправиться на игру по железной дороге, не думаю, что меня бы поддержали. (Смеется.).
— Недавно вы сказали, что смартфоны и социальные сети чуть ли не главная беда современных футболистов. Вы
— От своих слов не отказываюсь. Телефоны и соцсети — зло! Но что с этим сделаешь?..
— Против
— Мне кажется, не далек тот день, когда игроки начнут отвечать на звонки прямо на футбольном поле во время матча… Это грустная шутка, но все к этому, похоже, идет. В этом плане трудно
— Но вы не советуете своим игрокам проводить свободное время
— Если парень не женат, ему нужно больше с девушками общаться, встречаться, а не сидеть только в телефонах и социальных сетях. Такие вещи, понимаете? Ходите в кинотеатры, читайте книги.
Матч 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Амкар» состоится в воскресенье, 15 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.