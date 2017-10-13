Тренеру Каррере понравилась реакция «Спартака» на пропущенный мяч в игре с «Ахматом»

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на «Ахмат-Арене».

«Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды», — сказал Каррера.

«Спартак тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу», — отметил он.

Каррера считает полузащитника Дениса Глушакова важным игроком команды. «Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком», — добавил специалист.