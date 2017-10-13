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22:54 (мск), источник: ТАСС

Тренеру Каррере понравилась реакция «Спартака» на пропущенный мяч в игре с «Ахматом»

ГРОЗНЫЙ, 13 октября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера отметил реакцию своей команды на пропущенный гол в матче против «Ахмата». Об этом он рассказал журналистам.

Московский «Спартак» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:1 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в Грозном, стала 100-й, проведенной на «Ахмат-Арене».

«Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает и играет в организованный футбол. Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды», — сказал Каррера.

«Спартак тянул время? Это часть футбола, все команды делают это. Я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу», — отметил он.

Каррера считает полузащитника Дениса Глушакова важным игроком команды. «Глушаков провел хороший матч. Он делает большой объем работы, забивает, думаю, что для любого тренера он был бы важным игроком», — добавил специалист.

В следующем туре «Спартак» 21 октября примет пермский «Амкар».

Ахмат 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
13.10.2017, 19:30 Зрители: 18177 основной раунд: 13-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Массимо Каррера
Голы
70′ Родолфу 2
8 Денис Глушаков (К. Промес) 30′
25 Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Д. Глушаков) 72′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Бернард Бериша 77
Родолфу 2
40′ Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
Силва Лима Исмаэл 11
Аблай Мбенг 17
90′ Аюб Бацуев 70
Апти Ахъядов 93
35′ 64′ Лео Жаба 8
Раванелли 14
63′ Заур Садаев 9
Магомед Митришев 95
57 Александр Селихов 77′
38 Андрей Ещенко 50′
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
19 Александр Самедов
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
99 Педро Роша 68′
25 Лоренсо Мельгарехо 86′
50 Марио Пашалич
8 Денис Глушаков (к) 90′
71 Ивелин Попов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 3
15 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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