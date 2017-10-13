Глушаков: возвращение настоящего капитана

Источник: Спорт-Экспресс

ДЕНИС + КВИНСИ = ГОЛ

«Спартак» отправился в гости к «Ахмату» с новыми силами, надеждами обрести стабильность и двумя вернувшимися в строй после повреждений лидерами — Глушаковым и Промесом. И — редкий для последнего времени случай — у Массимо Карреры появилась возможность выбора стартового состава. Определяя его, тренерский штаб нашел место на поле как Денису и Квинси, так и героям последнего календарного матча, Самедову и Педро Роше, забившим «Уралу» по голу.

Правда, российский полузащитник, результативно съездивший и в сборную, в этот раз вышел не на правом фланге (и даже не на левом), а в самом центре средней линии, что, впрочем, не мешало ему постоянно смещаться ближе к краям и помогать партнерам создавать большинство.

Но главными лицами первого тайма стали именно Глушаков и Промес. История получилась красивой и символичной: соскучившиеся по футболу спартаковские вожаки не только выглядели ярче всех, но и на двоих соорудили очень красивый гол. Денис здорово перехватил мяч в центральной зоне, быстро перевел его направо голландцу, а тот, невзирая на двух висящих на плечах соперников, вторым касанием запустил Глушакова в штрафную. Удар капитана оказался быстр и точен.

А ЧТО С ГАЗОНОМ?

Глушакова вообще по итогам первого тайма хотелось назвать абсолютно лучшим — хавбек вернулся свежим, активным, работоспособным, и успевал не только собирать подборы и выполнять перехваты, но и помогать в атаке. Еще перед голом он успел дважды отметиться плотными дальними ударами и парой разрезающих пасов в штрафную.

Забитых мячей, наверное, могло быть куда больше, потому что атаковали красно-белые много, разнообразно и с большим желанием. Только вот газон комбинациям низом никак не способствовал: из-под ног игроков летал песок, клочья дерна, мяч постоянно дробил, заставляя делать лишние движения и терять время. Убежал, к примеру, однажды Джикия в контрвыпад, только набрал ход — как неожиданно на пути попалась кочка, и острота тут же пропала.

Впрочем, как известно, классная команда способна найти козыри на любом газоне, и у «Спартака» это получилось еще раз. В остальных потенциально голевых атаках подводила неточность в заключительной стадии — то обработка была слишком жесткой, то разрезающим пасам Луиза Адриану не хватало сантиметров, то Самедов или Промес не могли удачно навесить в штрафную из хороших позиций.

ОСТОРОЖНЫЕ ХОЗЯЕВА

Наблюдая за игрой грозненцев, в очередной раз можно было поймать себя на мысли: какие же все-таки разные у Олега Кононова могут получаться команды. Прежде он создал сверхвеселый «Краснодар», футболом которого хотелось восхищаться, теперь же его «Ахмат» — боевой, атлетичный, прагматичный, осторожный, использующий расстановку с тремя центральными защитниками.

Понятно, что многое определяет набор исполнителей, а кадровые проблемы у грозненцев есть, и только в этот раз хозяева не смогли рассчитывать на главного конструктора Иванова, одного из лучших в составе на старте сезона Швеца и ведущего левого защитника Мохаммади. Все три потери — серьезные, поэтому, вероятно, и не рискнул Кононов играть со «Спартаком» с позиции силы.

Подав на 1-й минуте довольно опасный угловой, в дальнейшем «Ахмат» спокойно отдал мяч гостям, а сам уповал на быстрые выпады после ошибок красно-белых. И ведь тоже мог претендовать на гол. Еще при счете 0:0 Исмаэл выполнил отличный длинный заброс за спину Джикии и Таски, но с передачей не смог справиться Лео Жаба. И все тот же юный бразилец перед перерывом упустил еще одну возможность — теперь уже сравнять счет — плохо обработав пас Мбенга.

В том эпизоде всю команду обрезал Ещенко, а спасать ситуацию пришлось броском в ноги сопернику Селихову — ценой болезненного удара и повреждения. К счастью для «Спартака», голкипер сумел продолжить встречу.

«СПАРТАК» ОПЯТЬ ПРОПУСТИЛ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ…

После перерыва соперники все-таки поменялись ролями: ситуация вынуждала «Ахмат» атаковать настырнее. Правда, долгое время казалось, что «Спартак» ближе ко второму забитому голу, чем к первому пропущенному, но пространством на половине поля хозяев москвичи пользоваться упорно не хотели (или не могли) и все перспективные подходы к штрафной Городова как-то совсем уж легко растранжирили.

А потом пришла и расплата. Таски неудачно пошел в отбор против Бериши, срубил его — и получил справедливый пенальти. Можно винить как немецкого защитника, так и всю команду, в какой-то момент начавшую терять концентрацию и глубоко севшую назад. В который уже раз в сезоне.

Родолфу 11-метровый спокойно реализовал.

…НО УСПЕЛ ЗАБИТЬ ЕЩЕ ОДИН

Прежде такие повороты сюжеты ничем хорошим для красно-белых не заканчивались, но, похоже, двухнедельная пауза все-таки позволила им перезагрузиться и подзарядиться. «Спартак» не стал унывать — и почти тут же забил второй. Героем опять стал Глушаков, без чьего потрясающего паса не было бы никакого гола. Хладнокровие проявил Луиз Адриану, убравший на замахе и голкипера, и защитников. А свежий Мельгарехо с передачи бразильца не промахнулся по пустым воротам — и помог Каррере оформить результативную замену.

Впрочем, чрезмерно радоваться, несмотря на приятный факт первой гостевой победы в сезоне, «Спартаку» и болельщикам рановато. Тот же Таски успел за оставшееся время еще раз недоработать — и Мбенг с очень острого угла сотряс перекладину. Не обошлось и без очередной травмы — Мельгарехо, успев сделать дело, покинул поле через 10 минут.