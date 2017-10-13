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21:59 (мск), источник: Советский спорт

Самая ценная победа. «Спартак» не без труда обыграл «Ахмат» в Грозном

О ключевом возвращении лидеров у одних и отсутствиитаковых у других — в репортаже «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

МОЛЧАТЬ В ПАМЯТЬ О САРСАНИИ

До этой встречи у «Ахмата» и «Спартака» было по 17 очков и соседство в турнирной таблице — пятое и шестое места соответственно. В принципе, роднит коллективы не только это, но еще и проблемы: в первую очередь, игровые, во вторую — кадровые.

Последний матч между «Ахматом» (тогда еще «Тереком») и «Спартаком» закончился разгромом грозненцев (3:0) на «Открытие Арене». Сразу вспомнилось невероятно долгое и плохо организованное награждение спартаковцев чемпионскими медалями, увольнение по итогам сезона Рашида Рахимова и вознесение Массимо Карреры в ранг божества. Но наступил новый сезон. И расклады слегка поменялись.

Перед стартовым свистком команды первыми из всех в туре почтили минутой молчания Константина Сарсания, выдающегося футбольного функционера, скончавшегося совсем недавно на 50-м году жизни. Подобным образом почтят память уже бывшего спортивного директора «Зенита» все без исключения команды перед началом матчей 13-го тура.

КРИЧАТЬ В ЧЕСТЬ ГЛУШАКОВА

Первые полчаса игры прошли в диком забвении. Контратаки не несли явной угрозы, команды больше боялись ошибиться, нежели проявить свои сильные качества. Там, где нужно было ударить, никто не бил. Там, где стоило обыграть, случался стык. Больше ошибок и недосказанностей, меньше остроумия и авантюризма. А хотелось бы наоборот.

Сразу после получасовой смуты рабочий гол, прямо как в прошлом сезоне, организовали отсутствующие около месяца Глушаков иПромес. Используя стеночку, футболист сборной России забил с передачи игрока сборной Нидерландов. И радость на красно-белом секторе «Ахмат-Арены» не заставила себя ждать. Осталось еще Комбарову отличиться результативным действием, чтобы совсем красиво стало.

Зато не совсем красиво поступил Лео, подобно ледоколу врезавшись в Селихова. Жаба имел идеальную возможность сравнять счет, но то ли статистика — «Ахмат» мало забивает в первых таймах (только 2 гола) — то ли обработка подвели 19-летнего форварда. А передачу ему Мбенг делал идеальную, просто конфетку. А тут и без удара по воротам, да еще и с желтой карточкой после столкновения с вратарем. Невезуха?

БЕЗ ИВАНОВА И ШВЕЦА НЕ ТО

Отсутствие безогорочных лидеров центральной зоны «Ахмата» бросалось в глаза чаще всего. Таких людей, как Иванов и Швец, катастрофически не хватало, а Лима и Бацуев на их местах смотрелись мягко говоря не очень. Швец — это объем и вездесущность, атака вторым темпом, нерв и электрошок. Иванов — это идея, оригинальная мысль, гениальный пас и хребет, связывающий оборону с атакой.

В условиях сверхнасыщенного центра у «Спартака» отсутствие Иванова и Швеца практически предопределило игровые акценты во втором тайме. «Спартак» все чаще прорывался через центральную зону. Промес больше не бегал по бровке, а сваливался к штрафной дуге, откуда несколько раз выдавал шикарные передачи на партнеров. Те, правда, моменты запороли, и увеличить преимущество красно-белых не смогли.

А надо бы, ведь Таски на ровном месте привез пенальти. Нужно конечно и Беришу отметить, все-таки самый реактивный футболист у «Ахмата», способный протолкнуть мяч расторопнее других. И как хорош после заработанного пенальти косовар! Начал ликовать и радоваться вместе с трибунами, передавая свое настроение стадиону.

ФУХ, ВЫДЕРЖАЛИ

Но кого это волнует? Недолго «Спартак» находился в ошарашенном состоянии, сразу же полетел отыгрываться. Проникающий пас Глушакова на Адриано, а тот уже выдал мяч Мельгарехо аккурат на пустые ворота. Получается, угадал с заменой тренер. Получается, прочувствовал ситуацию.

Удивительно, как «Спартак» не выключился, не взял минут 10−15 на раскачку для очередного штурма. Будто вселился в москвичей прошлогодний чемпионский дух. Не перманентно конечно, а фрагментарно, но все же. Перекусить соперника в Грозном на правах гостей у чемпионов получалось не часто. Осечки здесь допускали и «Зенит» и ЦСКА, а «Спартак», что это получается, второй год подряд не мытьем так катаньем забирает все очки себе?

Несмотря на все ошибки, в действиях «Спартака» присутствовала целостность и дисциплина, осмысленность практически в каждом последующем шаге. В действиях «Ахмата», несмотря на все желание, присутствовали эмоции и недюжинное желание закатать оппонента в газон. Доказать это получилось только с пенальти и однажды. «Спартак» же забил с игры, к тому же в два раза больше. А в конце еще и выдержал знаменитый ахматареновский пресс из финального навала, кучи угловых и страшного гула трибун.

Это первая гостевая победа «Спартака» в сезоне. Оттого, возможно, и самая ценная.

Ахмат 1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак М
13.10.2017, 19:30 Зрители: 18177 основной раунд: 13-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Массимо Каррера
Голы
70′ Родолфу 2
8 Денис Глушаков (К. Промес) 30′
25 Лоренсо Мельгарехо (де Соуза Луиз Адриану, Д. Глушаков) 72′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Бернард Бериша 77
Родолфу 2
40′ Андрей Семенов 15
Филипе Сампайю 94
Силва Лима Исмаэл 11
Аблай Мбенг 17
90′ Аюб Бацуев 70
Апти Ахъядов 93
35′ 64′ Лео Жаба 8
Раванелли 14
63′ Заур Садаев 9
Магомед Митришев 95
57 Александр Селихов 77′
38 Андрей Ещенко 50′
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
19 Александр Самедов
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
99 Педро Роша 68′
25 Лоренсо Мельгарехо 86′
50 Марио Пашалич
8 Денис Глушаков (к) 90′
71 Ивелин Попов
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 3
15 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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