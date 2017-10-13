Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шахтер Д0
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14.10
Томь
Факел
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
18:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 13 октября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.

Источник: РИА "Новости"

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Мбенге, Лео.

Запасные: Гудиев, Плиев, Анхель, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша.

Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя
Сборная России в ноябре сыграет с Аргентиной и Испанией
Тренерский штаб ЦСКА взял на матч с «Краснодаром» 16 футболистов
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь