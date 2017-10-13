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«Ахмат» — «Спартак»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура российской
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Спартака» на матч 13-го тура российской
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семёнов, Сампайо, Бацуев, Бериша, Исмаэл, Садаев, Мбенге, Лео.
Запасные: Гудиев, Плиев, Анхель, Кадыров, Роши, Раванелли, Митришев, Ахъядов.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Д. Комбаров, Джикия, Таски, Самедов, Глушаков, Промес, Фернандо, Л. Адриано, Роша.
Запасные: Максименко, Боккетти, Кутепов, Щербаков, Петкович, Самсонов, Попов, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Давыдов.
Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.