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16:34 (мск), источник: Р-Спорт

Тренерский штаб ЦСКА взял на матч чемпионата России с «Краснодаром» 16 футболистов

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Ганчаренко сможет рассчитывать всего на 16 футболистов в матче 13-го тура чемпионата России против «Краснодара», сообщается на официальном сайте армейцев.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Краснодар» — ЦСКА пройдет на поле «черно-зеленых» в субботу, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Делегация армейской команды вылетела в Краснодар из аэропорта «Шереметьево» в пятницу в 15:28 мск.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 14.10.2017, 19:00
Краснодар
-ЦСКА-

С командой на игру не полетели травмированные Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, а также Александр Головин и Виктор Васин, решение по которым было принято в пятницу медицинским штабом команды. Таким образом, на скамейке запасных армейцев в игре с «Краснодаром» будут только пять игроков. При этом под вопросом участие в матче полузащитника Понтуса Вернблума. Решение по шведу будет принято перед игрой.

Полностью состав ЦСКА на матч выглядит следующим образом:

вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники — Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников;.

полузащитники — Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко;.

нападающие — Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

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