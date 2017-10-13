Тренерский штаб ЦСКА взял на матч чемпионата России с «Краснодаром» 16 футболистов

Встреча «Краснодар» — ЦСКА пройдет на поле «черно-зеленых» в субботу, 14 октября, и начнется в 19:00 по московскому времени. Делегация армейской команды вылетела в Краснодар из аэропорта «Шереметьево» в пятницу в 15:28 мск.

С командой на игру не полетели травмированные Василий Березуцкий и Алан Дзагоев, а также Александр Головин и Виктор Васин, решение по которым было принято в пятницу медицинским штабом команды. Таким образом, на скамейке запасных армейцев в игре с «Краснодаром» будут только пять игроков. При этом под вопросом участие в матче полузащитника Понтуса Вернблума. Решение по шведу будет принято перед игрой.