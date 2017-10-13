Грозный примет «Спартак»

Источник: Газета.Ру

Возвращение сборников.

13-й тур чемпионата России может получиться одним из самых непредсказуемых, так как большое количество футболистов было задействовано в сборных во время недели квалификации на ЧМ-2018. И речь идет не только о россиянах, но и о многочисленных легионерах.

Только зенитовцев в отборочных матчах сыграло 11 человек — шесть россиян и пять легионеров.

Причем, трое аргентинцев — Эмилиано Ригони, Эмануэль Маммана и Леандро Паредес — совершили продолжительный перелет в Южную Америку. Миха Мевля и Бранислав Иванович сыграли за Словению и Сербию, соответственно.

Отметим также двух краснодарских шведов Андреаса Гранквиста и Виктора Классона, перуанца из «Локомотива» Джефферсона Фарфана и иранцев Сердара Азмуна и Саида Эзатоллахи, принявших участие в товарищеском матче со сборной России. Правда, они находятся в особом положении, потому что не надо было совершать перелет, и статус матча позволял играть в щадящем режиме.

Особый интерес в предстоящем туре вызывает как ни странно матч двух аутсайдеров «Динамо» и «СКА-Хабаровска».

Это будет дебют Дмитрия Хохлова на посту главного тренера бело-голубых после увольнения Юрия Калитвинцева.

После возвращения в РФПЛ перед «Динамо» стоит задача закрепиться в высшей лиге и побороться в середине таблице. Однако, уже приближаясь к экватору чемпионата, динамовцы находятся на предпоследнем месте в зоне прямого вылета. Впадать в отчаяния болельщикам еще рано — от 12-го места их отделят лишь четыре очка, но игру московской команды в первые 12 туров при всем желании нельзя назвать удовлетворительной.

«Ахмат» — «Спартак».

РФПЛ возобновится в пятницу, 13 октября, матчем «Ахмат» — «Спартак», который пройдет в столице Чечни. Эта игра станет одной из двух центральных 13-го тура чемпионата России наравне со встречей «Краснодар» — ЦСКА днем позже.

Перед поединком в Грозном больше всего вопросов вызывает состояние чемпионов России, и смогут ли они одержать победу и по-настоящему включиться в борьбу за призовые места после провального начала сезона.

Проблемы с травмированными игроками за прошедшие две недели никуда не делись.

Георгий Тигиев, Артем Ребров, Зе Луиш, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Артем Тимофеев — лазарет «Спартака» переполнен, и это, безусловно, отражается на результатах команды.

Правда, из стана красно-белых приходят и хорошие новости — Глушаков с Промесом приняли участие в общей тренировке команды в среду и восстановились от травм. «Спартак» также объявил, что оба футболиста полетели в Грозный. Пока неизвестно, выйдут ли они на поле с первых минут, но присутствие лидеров команды значительно повышает шансы чемпиона на выездной успех.

Увы, есть и печальные известия — полузащитник Джано Ананидзе был прооперирован в Италии после травмы сухожилия голеностопного сустава.

О сроках восстановления игрока пока не говорится, но ближайшие дни он проведет в клинике в Риме, где и производилось хирургическое вмешательство, завершившееся, по заявлению врачей, успешно. Тигиев же вернется в Москву воскресенье, а пока находится в той же клинике на курсе реабилитации.

Что касается «Ахмата», то кадровых проблем у команды нет, и все ключевые игроки в строю. Беспокоит лишь, в каком состоянии подойдут подопечные Олега Кононова к очень ответственному матчу, и сможет ли команда сыграть в свой футбол после поражения от «Тосно».

Проиграв в гостях «Тосно» на стадионе «Петровский», грозненцы пополнили список пострадавших от команды Дмитрия Парфенова фаворитов. Напомним, что «Тосно» уже в этом сезоне победило «Локомотив» и «Ахмат», а также сыграло вничью со «Спартаком». Красно-белые, к слову, от той ничьи приходили в себя долго и в следующем туре с таким же результатом завершили матч с аутсайдером чемпионата «Анжи».

«Спартак», в свою очередь, возвращается в более приподнятом настроении после домашней победы над «Уралом» со счетом 2:0, а возвращение Промеса и Глушакова должно еще больше поднять мораль команды.

Но у «Ахмата» есть ряд преимуществ. Во-первых, играть в гостях с грозненцам тяжело любой команде, и нельзя забывать, что на матчах обычно присутствует глава Чечни Рамзан Кадыров, активно и громко болеющий за клуб.

Во-вторых, больше футболистов «Ахмата» получили полноценный двухнедельный отдых, чем у красно-белых. За свои сборные сыграли только албанец Одисе Роши и венесуеэлец Уилкер Анхель. Албанец про происхождению Бернард Бериша провел матч за Косово, отмечает ТАСС. У «Спартака» Георгий Джикия, Илья Кутепов и Александр Самедов были вызваны Станиславом Черчесовым в сборную и провели внушительный объем работы во время товарищеских матчей с Южной Кореей и Ираном. Также в сборную Хорватии был вызван Марио Пашалич.

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С учетом большого количества травмированных, у Массимо Карреры пока нет возможности ротировать состав по своему усмотрению, и без этих игроков ему просто не обойтись. Кононов же имеет больше свободы в ротации.

У предстоящего матча невероятно высок и турнирный интерес — команды ведут борьбу за пятое место в таблице РФПЛ, дающее право выступить в еврокубках, и набрали одинаковое количество очков — 17. Так что, ничего кроме победы их не устроит.

В итоге на газон «Ахмат-Арены» выйдут равные по силам соперники, и ничья выглядит, возможно, самым логичным исходом противостояния, однако фактор возвращения Глушакова и Промеса может сыграть решающую роль в матче, и поэтому шансов на победу у красно-белых чуть больше.