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17:16 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу

Нападающий Адис Яхович, известный в России по выступлению за «Крылья Советов», интересен ЦСКА.

Об этом сообщает Sporx.

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Согласно информации источника, представители ЦСКА уже ведут переговоры с агентом македонского футболиста. Помимо «армейцев» в услугах 30-летнего Яховича, права на которого принадлежат «Гёзтепе», заинтересованы «Бешикташ» и «Антальяспор».

Контракт нападающего с «Гёзтепе» действует до лета 2018 года. В текущем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в 7 матчах забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.

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