Футболисты ЦСКА Головин и Васин пропустят матч с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

Головин получил травму голеностопа в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой» (0:0) 1 октября. Полузащитник был вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), но не сыграл в этих встречах из-за травмы. Отмечается, что Головин будет готовиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля», который пройдет 18 октября в Москве.

Васин получил повреждение икроножной мышцы в матче против иранцев 10 октября.

Ранее сообщалось, что защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев не сыграют из-за травм против «Краснодара». Участие в матче шведского полузащитника Понтуса Вернблума, который также восстанавливается после травмы, будет принято в субботу.