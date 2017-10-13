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14:12 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА Головин и Васин пропустят матч с «Краснодаром»

ТАСС, 13 октября. Защитник Виктор Васин и полузащитник Александр Головин, выступающие за московский ЦСКА, не смогут принять участие в матче 13-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Источник: РИА "Новости"

Головин получил травму голеностопа в матче 12-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Уфой» (0:0) 1 октября. Полузащитник был вызван в сборную России на товарищеские матчи против команд Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1), но не сыграл в этих встречах из-за травмы. Отмечается, что Головин будет готовиться к матчу группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Базеля», который пройдет 18 октября в Москве.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 13, 14.10.2017, 19:00
Краснодар
-ЦСКА-

Васин получил повреждение икроножной мышцы в матче против иранцев 10 октября.

Ранее сообщалось, что защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев не сыграют из-за травм против «Краснодара». Участие в матче шведского полузащитника Понтуса Вернблума, который также восстанавливается после травмы, будет принято в субботу.

Встреча 13-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА пройдет в субботу. Начало матча — 19:00 мск. ЦСКА с 21 очком занимает четвертое место после 12 туров, «Краснодар» по дополнительным показателям опережает армейцев и располагается на третьей строчке.

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