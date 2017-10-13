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11:18 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики ФК «Зенит» сделали граффити в память о спортивном директоре клуба Сарсания

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Болельщики футбольного клуба «Зенит» сделали граффити в память о спортивном директоре «сине-бело-голубых» Константине Сарсания, который скоропостижно скончался на 50-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

Сарсания скончался 7 октября, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Гражданская панихида состоялась 10 октября в Москве в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Он был похоронен на московском кладбище «Ракитки».

Фотография граффити с портретом спортивного директора «Зенита» и надписью «Спасибо за всё» опубликована в микроблоге «сине-бело-голубых» в Twitter.

При этом определить местоположение граффити невозможно, так как на фото изображен рисунок на стене одноэтажной постройки без обозначения улицы. Кроме того, граффити подписано «СБГ 35» — сообществом фанатов «Зенита» на территории Вологодской области.

В 2006 году Сарсания был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года работал советником по спортивным вопросам президента РФС. В 2017 году вернулся в «Зенит».

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