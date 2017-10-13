Болельщики ФК «Зенит» сделали граффити в память о спортивном директоре клуба Сарсания

Источник: РИА "Новости"

Сарсания скончался 7 октября, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Гражданская панихида состоялась 10 октября в Москве в морге Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Он был похоронен на московском кладбище «Ракитки».

Фотография граффити с портретом спортивного директора «Зенита» и надписью «Спасибо за всё» опубликована в микроблоге «сине-бело-голубых» в Twitter.

При этом определить местоположение граффити невозможно, так как на фото изображен рисунок на стене одноэтажной постройки без обозначения улицы. Кроме того, граффити подписано «СБГ 35» — сообществом фанатов «Зенита» на территории Вологодской области.