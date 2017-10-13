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09:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» может зимой приобрести футболиста «Кубани» Игоря Коновалова

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Футбольный клуб «Ростов» рассматривает возможность приобретения полузащитника краснодарской «Кубани» Игоря Коновалова в зимнее трансферное окно, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Воспитанник московского «Спартака» 21-летний Коновалов с 2014 года является игроком «Кубани». В текущем первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) он сыграл за краснодарцев 14 встреч, отдал две голевые передачи.

«Ростов» внимательно следит за полузащитником «Кубани» Игорем Коноваловым. Ростовчане могут приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно, — сказал собеседник агентства.

«Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ, набрав 18 очков в 17 матчах. «Ростов» идет на 7-й позиции в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с 16-ю баллами после 12 туров.

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