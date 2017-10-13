«Ростов» может зимой приобрести футболиста «Кубани» Игоря Коновалова

Воспитанник московского «Спартака» 21-летний Коновалов с 2014 года является игроком «Кубани». В текущем первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) он сыграл за краснодарцев 14 встреч, отдал две голевые передачи.

«Ростов» внимательно следит за полузащитником «Кубани» Игорем Коноваловым. Ростовчане могут приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно, — сказал собеседник агентства.