Шамиль Газизов: Ждем в Уфе Месси

Источник: Спорт-Экспресс

СТОЦКИЙ БЕСПЛАТНО НЕ УЙДЕТ

— Довольны результатами команды после 12 туров?

— Хотелось бы набрать больше очков, но имеем то, что заслужили. К 12-му туру многие расклады известны, но такого необычного чемпионата давно не было — сейчас многое неясно. Лидирующая тройка ушла вперед, остальные борются и располагаются очень близко друг от друга.

— На перерыв «Уфа» ушла всего в с двух очках от зоны стыковых матчей. Есть резервы, чтобы пойти по нарастающей?

— Конечно. Мы верим в то, что делает тренерский штаб. У команды должно все получиться. В футболе сложно оценивать итоги на середине дистанции. Из всей проделанной работы видно далеко не все, но динамика неплохая.

— В чемпионате ваш новичок Веролюб Салатич сыграл только 15 минут в матче с «Зенитом». В основе Семак его не видит?

— Он провел 120 минут в Кубке России с «Олимпийцем» и получил повреждение. Во вторник Веролюб уже тренировался в общей группе, и его появление в составе возможно в следующей игре — если так решит тренер.

— Ваш главный специалист по навесам Дмитрий Стоцкий удачно находит партнеров, выходя на любой позиции, и сейчас идет на 4-м месте в лиге точным подачам. Были по нему предложения от топ-клубов чемпионата?

— Виктор Гончаренко хорошо знает Стоцкого, работавшего под его началом у нас. Однако ЦСКА сейчас стеснен в бюджетных возможностях, и разговоров о приобретении игрока не шло из-за отсутствия средств. Бесплатно отдавать одного из лучших своих футболистов мы не готовы. Есть и будут предложения по Дмитрию, но сейчас о них говорить рано. Сейчас он — игрок «Уфы» и кандидат в сборную. Знаю возможности этого исполнителя и его человеческие качества. Это профессионал в полном смысле слова.

— Александра Беленова вновь не вызвали в национальную команду. Верите, что голкипер еще завоюет место в составе на домашнем чемпионате мира?

— Любой вызов в сборную для нас почетен, но это прерогатива главного тренера, и неправильно его комментировать. Знаем уровень нашего вратаря, и хочется, чтобы его приглашали. Год назад я говорил то же самое про Андрея Лунева, и многие смеялись, когда мы называли его одним из будущих лидеров российского чемпионата. Беленов в течение долгого времени доказывал свою состоятельность. Сейчас своей игрой он демонстрирует, что по многим компонентам сильнее всех в РФПЛ.

— Ваша команда идет на третьем месте в чемпионате по средней длине передач. Адресатом большинства из них является Ибгун — второй в лиге по числу выигранных верховых единоборств и седьмой по количеству соперников, отрезанных от эпизода после приема передачи. Трудно переоценить его роль?

— Сильвестр является одним из наших лидеров и футболистом высокого класса. Он ведет команду вперед и вносит большой вклад в успех. Естественно, надеемся на него, но это не умаляет достоинств остальных игроков, потому что «Уфа» выделяется именно командными действиями и духом, хотя и грамотные исполнители у нас есть.

— «Уфа» чаще всех блокирует в РФПЛ удары соперников и пока не пропускала из-за пределов штрафной. Стойкая оборона — ваш фирменный стиль?

— Наверное, если об этом говорят статистические данные. Показатель означают, что ребята выполняют установку тренера. Не радует, что нам дают неоднозначные пенальти в этом чемпионате. Два одиннадцатиметровых в наши ворота признаны ошибочными, по остальным мы не подавали запросов. Стечение обстоятельств переходит в тенденцию. Хочется, чтобы руководство судейского комитета обратило на это внимание.

— Недавно в лиге прошла дискуссия о системе видеоповторов. Вы были в числе пяти представителей клуба, выступивших в пользу ее внедрения?

— Да, я проголосовал «за».

— Высокая стоимость установки — 200 тысяч евро — и поддержки — 100 тысяч евро в год — системы полностью оправданн?

— Такие деньги можно выделить на данное направление. Чаще всего результат важнее финансовой стороны вопроса. Какие-то клубы могут себе позволить приобрести стационарные системы. Мы также говорили о мобильных комплексах, которые станут переезжать со стадиона на стадион. Могут найтись спонсоры и возможности для клубов РФПЛ, чтобы пойти по пути прогресса. Правление лиги уже проголосовало за внедрение системы. Сейчас дело за РФС. Если в союзе заключат договор с FIFA, будем действовать дальше.

— Учитывая передовые настроения в РФС из-за предстоящего чемпионата мира, можно ожидать нововведений уже в следующем году?

— Это может произойти очень быстро. Прекрасно понимаю, что Виталий Леонтьевич Мутко и союз быстро реагируют на прогрессивные веяния, что идет на пользу нашему футболу. Недавно гендиректор РФС Александр Алаев сообщил, что в «Краснодаре» давно ведут этот проект и готовы его осуществить в порядке эксперимента. На заседании лиги решили, что один из руководителей краснодарского клуба возглавит рабочую группу в случае положительного решения РФС по видеоповторам.

БАЗА ДЛЯ УЧАСТНИКА ЧМ-2018 БУДЕТ ГОТОВА В ДЕКАБРЕ

— Кубок мира вы недавно увидели в Уфе. Сильное впечатление произвел трофей?

— Трудно передать словами, какую энергетику он несет. Было удивительно, что Сергей Богданович при всей своей богатой футбольной карьере близко встретился с Кубком на уфимской земле. Считаю это очень символичным. Я был очень взволнован и получил сильнейший эмоциональный заряд, как другие 15 тысяч жителей Башкирии, которые сфотографировались с трофеем.

— Когда будет готова база для команды-участницы чемпионата мира в Южном районе Уфы?

— Строительство на Мелькомбинате идет согласно плану, его ведет правительство республики. Трава уже взошла, многие работы проделаны, и все будет готово к декабрю.

— Ваш клуб заедет на нее по окончании мирового форума?

— Так должно быть, но давайте подождем.

— Кого ждете в гости во время ЧМ?

— Очень рад, что на днях Месси вывел Аргентину на чемпионат мира. С удовольствием увидел бы его в нашем городе. Для жителей это стало бы большим праздником.

ПО ТЕЛЕРЕЙТИНГАМ «УФА» ВПЕРЕДИ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»

— Ранее вы заявляли, что на трансферы потратили около 100 миллионов рублей, при этом 450 миллионов заработали на продажах футболистов. Как дела с другими статьями доходов. Удается ли получать прибыль с маркетинговых проектов?

— Мы заключили несколько спонсорских контрактов, получили неплохие деньги от прав на показ матчей от лиги. Предстоит серьезная работа по улучшению посещаемости, есть еще масса современных вариантов для получения прибыли, которыми предстоит заняться.

— Вы даже продали киберфутболиста в «Локомотив». Продолжаете разрабатывать направление?

— Пока игрок не подписан, но мы понимаем, кому сделаем предложение. Киберфутбол — одно из направлений, перспективное в плане монетизации, поэтому развивать его должны квалифицированные люди. Клуб и регион в этом заинтересованы. «Уфа» первая официально подписала игрока, когда у нас появился Роберт Фахретдинов, и первой продала. В феврале провели в нашем городе первый Кубок РФПЛ по киберфутболу, на котором выступили представители всех 16 команд премьер-лиги.

— Что скажете о рейтингах матчей на региональном телевидении, где все матчи «Уфы» транслируются с этого сезона?

— Рейтинги футбола выше, чем у хоккея, на несколько пунктов. Для меня это было большой неожиданностью, потому что Башкирию считают хоккейной республикой. Думаю, наш регион нуждается в футболе. Его смотрят, но не слишком много зрителей ходят на стадион. Будем искать баланс. «Уфа» — молодой клуб. Чтобы сразу собирать полные стадионы, надо привозить звезд, но это не наш путь.

— Недавно вы подписали соглашения с городскими спортшколами. Когда планируете усиливаться уфимскими воспитанниками?